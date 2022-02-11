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Vasco acerta patrocínio com plataforma de descontos; marca ocupará as mangas do uniforme

Cruz-Maltino fecha com "Cartão de Todos", que oferece descontos em diversos serviços como saúde, educação e lazer. Marca estará na camisa a partir da próxima semana...

Publicado em 10 de Fevereiro de 2022 às 22:10

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 fev 2022 às 22:10
O Vasco acertou com mais um patrocinador para seu uniforme em 2022. Trata-se da empresa "Cartão de Todos", que oferece descontos em diversos serviços como acesso à saúde, educação e lazer. A marca irá estampar as mangas da camisa da equipe profissional a partir da próxima semana. A informação foi inicialmente divulgada pelo colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, e confirmada pelo LANCE!.Ainda não há detalhes concretos sobre os valores do negócio. No entanto, na proposta orçamentária para 2022 apresentada recentemente, o Cruz-Maltino estipulou que haverá a entrada de quase R$ 33 milhões em "marketing".
O Gigante da Colina quase dobrou sua arrecadação com publicidade, de acordo com informações divulgada pelo Uol. Em 2021, o clube faturava cerca de R$ 14 milhões, e, atualmente, tem se aproximado dos R$ 30 milhões.
O Vasco tem em seu uniforme os seguintes patrocínios: "Pixbet" (empresa de apostas), "BMG" (banco), "Vrauu Energy Drink" (empresa de bebidas energéticas), "Forte Aliança" (seguro para carros), "Multimarcas Consórcios" (administradora de consórcios) e "TIM" (operadora de telefonia). O sétimo será o "Cartão de Todos".
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O Cartão de TODOS é uma empresa do Grupo Cartão de Todos Internacional, que atua no mercado desde 2001. Esse universo agrega seis empresas de diferentes setores: Cartão de TODOS, AmorSaúde, MaisTODOS, TODOS Empreendimentos, PreparaTODOS e Alô TODOS. A marca ajuda mais de 4 milhões de famílias brasileiras com seu cartão de descontos.
Crédito: UniformedoVasconaúltimapartidadoCampeonatoCarioca(Foto:RafaelRibeiro/Vasco

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