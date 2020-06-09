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Vasco acerta pagamentos de janeiro ao departamento de futebol

Salários foram pagos nesta segunda-feira, após arrecadação junto a torcedores abastados. Quem é vinculado como Pessoa Jurídica também recebeu. Dívida do clube segue elevada...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 jun 2020 às 22:54

Publicado em 08 de Junho de 2020 às 22:54

Crédito: Atrasos nos pagamentos de salários têm sido constantes no Vasco atual (Carlos Gregório Jr/Vasco
O Vasco minimizou, nesta segunda-feira, os volumosos atrasos de salários do clube. O departamento de futebol, incluindo quem recebe direitos de imagem ou como Pessoa Jurídica (PJ) recebeu os vencimentos relativos a janeiro.
Os valores foram pagos com o auxílio de torcedores ilustres do clube. Vale destacar que o vice-presidente de futebol, José Luís Moreira, já declarou que vem conversando com amigos para que ajudem o clube no momento. Ele também tem a confiança do grupo de jogadores.
Os atrasos no pagamento seguem grandes no Vasco. Devido a acordo interno antigo, os vencimentos não se dão no quinto dia útil, embora os trâmites oficiais sejam assim. Os salários são previstos sempre para os dias 20.
Agora, o Cruz-Maltino deve:
- Fevereiro, março e abril para os jogadores.- Uma parte de março, e abril para funcionários que recebem até R$ 1.800.- Parte de janeiro, parte de fevereiro, março e abril para funcionários que recebem mais de R$ 1.800.- Valores de quase um ano relativos a direitos de imagem ou pagamentos a pessoa jurídica.E MAIS:Falta pouco: Vasco encaminha venda de Marrony para o Atlético-MGCampello admite que Vasco recebeu sondagem por Talles MagnoBenítez fala das mudanças devido à COVID-19, mas destaca postura do Vasco: 'Tem feito as coisas bem' E MAIS:

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