Vasco acerta pagamentos de janeiro ao departamento de futebol

Crédito: Atrasos nos pagamentos de salários têm sido constantes no Vasco atual (Carlos Gregório Jr/Vasco

O Vasco minimizou, nesta segunda-feira, os volumosos atrasos de salários do clube. O departamento de futebol, incluindo quem recebe direitos de imagem ou como Pessoa Jurídica (PJ) recebeu os vencimentos relativos a janeiro.

Os valores foram pagos com o auxílio de torcedores ilustres do clube. Vale destacar que o vice-presidente de futebol, José Luís Moreira, já declarou que vem conversando com amigos para que ajudem o clube no momento. Ele também tem a confiança do grupo de jogadores.

Os atrasos no pagamento seguem grandes no Vasco. Devido a acordo interno antigo, os vencimentos não se dão no quinto dia útil, embora os trâmites oficiais sejam assim. Os salários são previstos sempre para os dias 20.

Agora, o Cruz-Maltino deve: