Vasco acerta pagamentos de janeiro ao departamento de futebol

O Vasco minimizou, nesta segunda-feira, os volumosos atrasos de salários do clube. O departamento de futebol, incluindo quem recebe direitos de imagem ou como Pessoa Jurídica (PJ) recebeu os vencimentos relativos a janeiro.
Os valores foram pagos com o auxílio de torcedores ilustres do clube. Vale destacar que o vice-presidente de futebol, José Luís Moreira, já declarou que vem conversando com amigos para que ajudem o clube no momento. Ele também tem a confiança do grupo de jogadores.
Os atrasos no pagamento seguem grandes no Vasco. Devido a acordo interno antigo, os vencimentos não se dão no quinto dia útil, embora os trâmites oficiais sejam assim. Os salários são previstos sempre para os dias 20.
Agora, o Cruz-Maltino deve:
- Fevereiro, março e abril para os jogadores.- Uma parte de março, e abril para funcionários que recebem até R$ 1.800.- Parte de janeiro, parte de fevereiro, março e abril para funcionários que recebem mais de R$ 1.800.- Valores de quase um ano relativos a direitos de imagem ou pagamentos a pessoa jurídica.E MAIS:Falta pouco: Vasco encaminha venda de Marrony para o Atlético-MGCampello admite que Vasco recebeu sondagem por Talles MagnoBenítez fala das mudanças devido à COVID-19, mas destaca postura do Vasco: 'Tem feito as coisas bem' E MAIS: