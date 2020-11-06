Vasco acerta o empréstimo do zagueiro Jadson, do Portimonense (POR)

O Vasco tem mais um reforço. O zagueiro Jadson, de 29 anos, que pertence ao Portimonense, está a caminho do de São Januário por empréstimo até o fim do Campeonato Brasileiro. A chegada dele ao Rio é prevista para este sábado. A informação foi publicada originalmente pelo site "Ge" e confirmada pelo LANCE!.Jadson jogou em clubes pequenos do Rio e construiu a carreira, desde 2015, no futebol português. Sempre no clube de Portimão. Ele passa a ser o oitavo zagueiro do elenco cruz-maltino. Já estavam Miranda, Leandro Castan e Ricardo Graça (titulares no último jogo), Ulisses, Werley, Marcelo Alves e Breno.
O Portimonense luta contra o rebaixamento na elite lusitana na temporada que está começando. O Vasco segue no mercado em busca de reforços para o setor ofensivo.