Vasco acerta a contratação do lateral-direito Gabriel Dias, ex-Cruzeiro e Fortaleza

O Vasco segue ativo no mercado de olho em reforços para o início da Série B do Brasileirão. Com isso, o clube acertou contratação do lateral-direito Gabriel Dias, ex-Cruzeiro. O jogador, que foi revelado pelo Palmeiras, tem 27 anos e vai assinar em definitivo até o fim de 2023. A informação foi inicialmente divulgada pelo canal "Atenção, Vascaínos".O atleta assinou com o Cruzeiro no início do ano, porém não teve muitas oportunidades e atuou em apenas três partidas. Fora dos planos da diretoria celeste, ele foi liberado para negociar com o Gigante da Colina e está bem próximo de ser anunciado.

Revelado pelo Palmeiras, o lateral-direito defendeu as cores de Internacional, RB Bragantino, Paraná, Fortaleza e Ceará. Com a camisa paranista e do Leão do Pici, teve mais regularidade e esteve em campo em 47 jogos. No Tricolor cearense, ele fez parte do elenco que ergueu a taça do bicampeonato Estadual e da Copa do Nordeste em 2019.

Na época, participou de um lance contra o Vasco pelo Campeonato Brasileiro e sofreu uma lambreta do atacante Talles Magno, que atualmente defende as cores do New York City.

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Dessa forma, Gabriel Dias chegará para uma posição que era uma das prioridades do Cruz-Maltino no mercado. Atualmente, Léo Matos e Weverton disputam a posição, mas ambos não conseguiram se firmar. O camisa 17 tem tido mais oportunidades, porém foi analisado que mais um nome seria essencial para a disputa da Série B.

Além dele, o clube carioca deve anunciar nos próximos dias as contratações de Erick, do Ypiranga,do Marcílio Dias e do uruguaio Carlos de Peña, que pertence ao Dínamo de Kiev, da Ucrânia. Até o fechamento da janela de transferências do primeiro semestre, no dia 12, o Vasco buscará outros nomes para posições carentes do elenco.

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Uma delas é a zaga, já que o equatoriano Luis Cangá não irá permanecer no clube e Ulisses sofreu uma lesão. Como os reservas imediatos de Anderson Conceição e Juan Quintero são os jovens Pimentel e Zé Vitor, outros dois nomes mais experientes podem pintar para encorpar o grupo.