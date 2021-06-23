Vasco abre Centro de Treinamento para o futebol feminino em Caxias

Crédito: CT é localizado naRua Garibalde, s/n, bairro 25 de agosto, no centro de Caxias (Rafael Ribeiro/Vasco

O Vasco anunciou que irá implantar, na Vila Olímpica de Duque de Caxias, um novo Centro de Treinamento para todas as equipes de futebol feminino do clube. Dessa forma, a ideia é valorizar o crescimento do futebol feminino no Cruz-Maltino e ter um local apropriado para receber as atletas e comissão técnica.

> Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato BrasileiroO Centro de treinamento foi viabilizado por meio da parceria do clube carioca com a prefeitura de Duque de Caxias. No anúncio, estiveram presentes o prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis, o presidente do Vasco da Gama, Jorge Salgado, o 1o Vice-presidente Geral, Carlos Roberto Osorio, o Vice-presidente de Projetos Especiais, Pedro Seixas e o Diretor de Futebol Feminino, Raphael Milenas.

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Com isso, o Acordo de Cooperação estabelece a utilização do campo oficial de grama sintética e dos vestiários da Vila Olímpica para treinamentos e competições das equipes de futebol feminino do Vasco, sem ônus para o Gigante da Colina, em um prazo de 30 dias. Em contrapartida, o Vasco estampará a logomarca da prefeitura de Caxias nos uniformes de jogo do futebol feminino em todas as competições.

– O fortalecimento do futebol feminino é meta estratégica de nossa gestão. O novo CT garantirá melhores condições de treinamento e formação para nossas meninas e, com isso, possibilitará melhores resultados nas competições. O Vasco da Gama tem a ambição de ser líder no futebol feminino no Brasil e hoje demos um importante passo nessa direção. Estamos orgulhosos da parceria com Duque de Caxias e estamos certos de que contribuiremos para reforçar o papel central das mulheres no futebol e na sociedade - disse o presidente do Vasco, Jorge Salgado.

> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!Jorge salgado assina acordo c om prefeitura de Caxias (Rafael Ribeiro/Vasco)O novo Centro de Treinamento do futebol feminino será utilizado pelas 65 atletas das categorias Sub-16, Sub-18 e Adulto. Além do campo oficial e vestiários, de academia, ginásio e pista de atletismo para suas atividades.

– Esta é uma parceria muito bacana. Tenho a sorte de ser vascaíno e posso dizer que nossa estrutura é muito boa, temos um campo oficial de grama sintética com vestiário, é uma bela estrutura. Para o próprio time será de suma importância ter uma estrutura com essas condições para disputar as competições. Isso faz com que o atleta tenha mais recursos para desenvolver, dentro e fora do campo. Nós sabemos que gramado sintético faz a bola correr mais e isso de certa forma ajudará as atletas a se adaptarem a todos os tipos de gramado. A baixada é um celeiro de novos talentos e com essa estrutura, muito bem localizada, ficará ainda mais fácil de achar novos talentos - explicou o prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis falou sobre a parceria firmada.

Neste sentido, o Departamento de Futebol dará sequência aos procedimentos operacionais da mudança para o novo CT. A partir da próxima segunda-feira (28/6), todas as equipes do futebol feminino do Gigante estarão treinando no novo CT, que fica localizado na Rua Garibalde, s/n, bairro 25 de agosto, no centro de Duque de Caxias-RJ.