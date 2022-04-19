Vasco abre a venda de ingressos para a inauguração da estátua de Roberto Dinamite; confira as atrações

Após homenagear Roberto Dinamite com o título de benemérito no dia do aniversário de 68 anos do ex-jogador e ex-presidente, o Vasco confirmou mais um festejo. Será no dia 28 deste mês a inauguração da estátua do maior ídolo do clube, em São Januário, e os ingressos já estão à venda.O Cruz-Maltino planejou uma festa que vai contar com shows de artistas vascaínos mais a presença de outros ex-jogadores e até ex-adversários de Roberto. Confira a nota publicada pelo site oficial do clube.

"O Club de Regatas Vasco da Gama inaugurará a estátua de Roberto Dinamite em São Januário na quinta-feira, dia 28 de abril, às 19h, com uma festa à altura do maior ídolo do clube e que contará com a presença da torcida vascaína.

Ao lado da estátua do Roberto, que vai ser instalada atrás do gol da ferradura, vai ser montado um palco onde vão se apresentar os grandes músicos vascaínos Paulinho da Viola, Teresa Cristina, Fernanda Abreu, além da Escola de Samba União Cruzmaltina. O show será encerrado em uma apoteose com a inauguração da estátua e queima de fogos.

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A homenagem ao Maior de Todos marcará o reencontro da torcida com jogadores que marcaram a história do Vasco jogando ao lado de Roberto, como Geovani, Sorato, Mauricinho, Dé e Acácio. Também estarão presentes no palco de São Januário ídolos do Vasco de várias gerações, além de adversários históricos que se tornaram amigos de Roberto.

INGRESSOS – Os ingressos para o evento estarão à venda, à partir das 12h desta terça-feira, 19 de abril, em lote único de 4 mil ingressos que vão custar R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia). Sócios de qualquer categoria pagam meia entrada. Devido ao posicionamento do palco e estrutura do evento, somente a curva da arquibancada de São Januário será liberada ao público.

Corra e garanta seu lugar nesta festa inesquecível. Os ingressos estarão disponíveis clicando AQUI."