Vascaíno tira onda com prêmio da Liga da Rede Gazeta no Cartola FC

Foram longos oito meses entre o fim de maio e dezembro, divididos em 38 rodadas. Só que as horas dedicadas em análises de times, jogadores e elencos, aliadas a uma boa dose de sorte, deram ao cartoleiro Luan Leonardo Rodrigues, de 30 anos, o prêmio de campeão da Liga Rede Gazeta 2021.
Com 2.672,05 pontos, ele desbancou os quase 800 competidores para alcançar o lugar mais alto do pódio. Como prêmio, ele foi contemplado com a camisa do time do coração - o Vasco da Gama - um copo térmico, além de um kit especial do projeto "Somos Capixabas", da Rede Gazeta. Morando em Colatina, mas natural de Baixo Guandu, cidade vizinha à Princesinha do Norte, ele foi pessoalmente buscar os brindes.
"Foi bom demais. Até porque a fase do Vasco não ajuda o torcedor a ser feliz, então o prêmio dá uma alegria ao vascaíno", brincou.
"TRETA" COM A PATROA
Para vencer a competição da Rede Gazeta e outras oito de dez ligas particulares que disputou no fantasy game, ele teve de contornar até o "estresse" com a mulher, e assim teve a calma necessária para escalar com precisão.
"Rapaz, o que acontecia. Todo sábado à tarde, antes de fechar o Cartola, eu não fazia nada. Aquele período era só para fechar o time, aí minha mulher ficava brava demais comigo. Eu pedia calma a ela e falava que os prêmios que ganhasse seriam investidos nela. Ela ganhou camisa do Flamengo, vale-compras de 500 reais em uma loja e acabou que também ficou feliz", disse Luan, que trabalha com compras de materiais esportivos.
Feliz da vida, ainda que não seja com conquistas do Gigante da Colina, o guanduense desfruta dos prêmios recebidos, e que chegaram em ótimo momento.
"Quem conhece a região aqui sabe que é quente demais. O pessoal do trabalho deu aquela 'crescida de olho', mas o copo é meu. Não vai ter bebida alcoólica porque não consumo bebida alcoólica, mas um 'refri' geladinho vai sim", contou o vencedor aos risos.