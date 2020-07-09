Várzea sem Fome: Brahma lidera ação para compra de cestas básicas

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O Brasil foi impactado de diferentes formas pela pandemia do novo coronavírus. Uma das atividades que mais foram prejudicadas pela doença foram os times de várzea e as comunidades que eles representa.

Pensando nisso, a Brahma criou o projeto 'Várzea sem Fome Seleção Brahma', que visa a arrecadação de fundos para a compra cestas básicas para as pessoas que mais necessitam neste momento.

Nascido da união dos times de várzea de São Paulo, o movimento, agora, ganha outros campos. Parceira dos principais clubes do futebol brasileiro, a marca conta com dois deles para darem sua contribuição para um leilão virtual.

Palmeiras e São Paulo já estão nesse time com a doação de bolas e camisas oficiais autografadas para serem leiloadas. Enquanto isso, Fred, do canal Desimpedidos, também entrou em campo e cedeu uma chuteira.

Ainda formam esse time especial: o atacante Nikão, do Atlético-PR (doou uma chuteira), os zagueiros Pablo, do Bordeaux (camisa), e Samir, da Udinese (camisa), o ex-meia Conca (camisa do Fluminense), o meia Daniel Simões, do Bahia (camisa) e o volante Jonatan Lima, do Lviv (camisa).

Os lances podem ser dados no site oficial da campanha. O movimento terá 15 dias de duração e todo o valor arrecadado será transformado em cestas básicas. Quem preferir ainda pode fazer a doação em dinheiro.

- O projeto surgiu de uma iniciativa em uma comunidade do extremo da Zona Sul de São Paulo, em um lugar de muita vulnerabilidade, e logo cresceu. Essa parceria com Brahma chega para dar mais visibilidade e engrandecer a iniciativa. Queremos expandir ainda mais o projeto e, para isso, esse apoio é fundamental - afirmou Fábio Santos, diretor geral do Várzea Sem Fome.