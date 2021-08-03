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Variações táticas e novidade: como Renato pode aproveitar a primeira semana livre no Flamengo

Após seis vitórias em 21 dias, treinador não vai viajar com para o duelo de volta contra o ABC, pela Copa do Brasil, e seguirá trabalho com grupo titular...

Publicado em 03 de Agosto de 2021 às 07:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 ago 2021 às 07:00
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Os 100% de aproveitamento de Renato Gaúcho no Flamengo impressionam por si só. Mas, ao levar em consideração que o técnico não teve nenhuma semana livre de treinamentos, o início de trabalho se torna ainda mais notável. Após seis vitórias em 21 dias, o treinador e o grupo principal do Rubro-Negro se reapresentam nesta terça-feira para a primeira preparação sem compromissos no meio da semana.
+ Flamengo dá novo passo na busca pela contratação de Thiago MendesEssa "semana sem jogos", no entanto, só foi possível graças à goleada de 6 a 0 sobre o ABC, na última quinta-feira, pelo duelo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Com a classificação encaminhada, Renato solicitou à diretoria para ficar no Rio de Janeiro e mandar o auxiliar Alexandre Mendes para comandar a equipe no jogo de volta, em Natal, nesta quinta-feira.
A ideia do treinador é poupar os principais jogadores do elenco da viagem e aproveitar os dias a mais de treino no Ninho do Urubu para trabalhar a equipe em diferentes aspectos. O foco será os jogos seguintes da temporada, como o duelo contra o Inter, pelo Brasileiro, e os jogos contra o Olimpia, pelas quartas de final da Libertadores.
INTENSIVO TÁTICO
Apesar da intensa maratona de jogos, já é possível ver influências de Renato no estilo de jogo do Flamengo - como as movimentações no campo de ataque e o jogo apoiado, por exemplo. De acordo com o próprio treinador, as formas encontradas para 'driblar' o problema da falta de treinos e passar suas ideias aos jogadores foram as conversas e os vídeos.
Um dos principais objetivos da semana, portanto, será aproveitar os cinco dias seguidos de trabalho no Ninho do Urubu para aprofundar os conceitos táticos com atividades dentro de campo.
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Outra prioridade será na recuperação física de atletas titulares que vêm de grandes sequências de jogos. São os casos de Diego Alves (9), Arrascaeta (8), Everton Ribeiro (7) e Gabigol (6). Assim como fez no início de junho, a equipe de preparadores físicos pode aproveitar o período sem partidas para aumentar o nível de cobrança nos treinos de força - de olho no ganho de intensidade para os próximos compromissos.
O caso de Rodrigo Caio também será tratado com atenção. Fora das duas últimas partidas, o zagueiro seguirá em trabalho de reequilíbrio biomecânico e muscular para evitar novas lesões na reta final da temporada. Se avançar na recuperação, ele pode ser uma importante novidade para o confronto com o Inter, no fim de semana.
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Por fim, a semana livre de treinos poderá ser usada para Renato Gaúcho testar variações táticas de olho em possíveis situações na temporada. Um exemplo é a formação com três zagueiros, que foi utilizada pelo treinador nos minutos finais da partida de estreia contra o Defensa y Justicia. Outra possibilidade será fazer testes em posições sem titulares absolutos. Na lateral-direita, por exemplo, Isla e Matheuzinho vêm de boas atuações e disputam a posição.

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