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futebol

Varane testa positivo para Covid-19 em dia de jogo contra o Liverpool

Zagueiro francês será desfalque da equipe de Zidane para o primeiro confronto contra os ingleses pelas quartas de final da Champions League...

Publicado em 06 de Abril de 2021 às 08:48

LanceNet

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Publicado em 

06 abr 2021 às 08:48
Crédito: PETER POWELL / AFP
O zagueiro Raphael Varane testou positivo para a Covid-19 na manhã desta terça-feira, informou o Real Madrid. Com isso, o defensor desfalca a equipe merengue no primeiro duelo contra o Liverpool pelas quartas de final da Champions League.A ausência do atleta é um problema para o comandante francês, uma vez que Sergio Ramos também não irá entrar em campo por estar lesionado. Dessa forma, a dupla de zaga deve ser formada por Nacho, que já era esperado, e Militão, que deve ganhar a vaga.
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Varane terá que passar por um período de isolamento social e também perde o clássico contra o Barcelona, que será realizado neste sábado pelo Campeonato Espanhol.

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