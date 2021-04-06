Varane testa positivo para Covid-19 em dia de jogo contra o Liverpool

O zagueiro Raphael Varane testou positivo para a Covid-19 na manhã desta terça-feira, informou o Real Madrid. Com isso, o defensor desfalca a equipe merengue no primeiro duelo contra o Liverpool pelas quartas de final da Champions League.A ausência do atleta é um problema para o comandante francês, uma vez que Sergio Ramos também não irá entrar em campo por estar lesionado. Dessa forma, a dupla de zaga deve ser formada por Nacho, que já era esperado, e Militão, que deve ganhar a vaga.