VAR entra em ação, e clássico entre Santos e Corinthians termina sem gols na Vila Belmiro

Crédito: Divulgação/Corinthians

Santos e Corinthians empataram sem gols pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo (8), na Vila Belmiro, em jogo em que a arbitragem de vídeo entrou em ação anulando um gol e um pênalti para o Timão, no segundo tempo.

A partida também marcou a estreia de Giuliano pelo Time do Povo, que atuou durante os 90 minutos.

Além disso, as melhores chances foram corintianas, ainda que o Peixe tivesse mais posse de bola. No entanto, nas principais oportunidades do Corinthians, o goleiro João Paulo brilhou, com, pelo menos, quatro boas defesas.TRÊS BOAS CHANCES DO TIMÃO

Ainda que o primeiro tempo entre Santos e Corinthians tenha sido bastante picotado, com constantes faltas e paralisações das duas partes, houve alguns bons momentos, principalmente do lado corintiano, que fez o goleiro João Paulo trabalhar três vezes, em situações distintas.

Na primeira, Giuliano, que estreou pelo Timão atuando como meia pelo lado direito, deixou Mosquito em ótimas condições de bater cruzado, mas o atacante corintiano parou no goleiro João Paulo, do adversário, na faixa dos 10 minutos da etapa inicial.

Dez minutos depois, em situação parecida, mas do lado oposto, Adson serviu Jô, que se colocou na frente do defensor e obrigou nova defesa do arqueiro santista.

Já aos 33 minutos do primeiro tempo, o Corinthians arriscou de longa distância, com Fagner, que parou na terceira boa defesa de João Paulo.

SANTOS COM MUITA POSSE DE BOLA, MAS POUCA EFETIVIDADE

Do lado santista, muita posse de bola, 62% no primeiro tempo, mas poucas chances claras de gol. Faltou criatividade para o Peixe, que, aos 15 minutos do primeiro tempo, construiu a sua única grande chance, com Marcos Leonardo recebendo passe do lado esquerdo, tomando a frente do atacante, finalizando no canto direito baixo e obrigando Cássio defender em dois tempos.

JOÃO PAULO TAMBÉM NO SEGUNDO TEMPO

O Corinthians foi o responsável pela primeira boa chance de gol no primeiro tempo, com uma ligação direta da defesa para o ataque encontrando Gustavo Mosquito aberto pela direita, colocando Adson na cara do gol, mas a finalização parou novamente no goleiro João Paulo, que fez a sua quarta boa defesa no jogo.

VAR ENTRA EM AÇÃO

Em três minutos o Corinthians teve duas marcações anuladas pelo VAR . A primeira, aos 12 minutos do segundo tempo, quando Gustavo Mosquito recebeu bola, pela direita, estava em posição irregular. O atacante rolou para dentro da área, para Jô abrir o placar. A auxiliar Neuza Inês Back não marcou impedimento, mas após checagem com a arbitragem de vídeo, o tento foi anulado.

Três minutos depois, Sylvinho inverteu as posições de ataque e Mosquito partiu pelo lado esquerdo, jogou na frente e dividiu por baixo com Madson. Inicialmente, o árbitro Flávio Rodrigues de Souza marcou pênalti, mas voltou atrás após checagem no monitor do VAR.>> Baixe o novo app de resultados do LANCE>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosFICHA TÉCNICASANTOS X CORINTHIANS - 15ª RODADA DO CAMPEONATO BRASILEIRO

Local: Vila Belmiro, Santos (SP)Data e Hora: 08 de agosto de 2021, às 16hÁrbitro: Flávio Rodrigues de Souza (FIFA-SP)Assistentes: Neuza Ines Back (FIFA-SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (CBF-SP)Árbitro de Vídeo: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (CBF-SP)Público/renda: portões fechadosCartões amarelos: Ferando Diniz (Santos)Cartões vermelhos: Gols:

SANTOS

João Paulo; Madson, Luiz Felipe, Kaiky e Felipe Jonatan; Camacho (Gabriel Pirani, 20'/2T), Jean Mota e Carlos Sánchez; Lucas Braga, Marcos Leonardo (Raniel, 20'/2T) e Marcos Guilherme. Técnico: Fernando Diniz

CORINTHIANS