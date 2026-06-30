Taça EDP das Comunidades entra na rodada decisiva da fase de grupos; confira os resultados do fim de semana

A Taça EDP das Comunidades 2026 se aproxima da definição dos classificados para a fase mata-mata. Após a realização da segunda e da terceira rodada, disputadas no último sábado (27) e domingo (28), as equipes chegam à última rodada da fase de grupos, marcada para o próximo sábado (4), com vagas ainda em aberto em praticamente todas as chaves do torneio.





Baixe o aplicativo e confira a tabela detalhada





Ao longo do fim de semana, os campos do Internacional, Racing, Arena Cascata e Vila Velhense receberam mais de 30 partidas, com goleadas, empates equilibrados e até dois confrontos decididos por W.O. A rodada também consolidou algumas equipes entre as líderes de seus grupos, enquanto outras mantiveram vivo o sonho da classificação para as oitavas de final.





A quarta e última rodada da fase de grupos acontece no próximo sábado (4), quando serão definidos os classificados para a fase eliminatória da nona edição do maior campeonato de comunidades do Espírito Santo.



