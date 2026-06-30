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Futebol

Taça EDP das Comunidades entra na rodada decisiva da fase de grupos; confira os resultados do fim de semana

Ao longo do fim de semana, os campos do Internacional, Racing, Arena Cascata e Vilavelhense receberam mais de 30 partidas

Publicado em 30 de Junho de 2026 às 10:25

Vinícius Lima

Vinícius Lima

Publicado em 

30 jun 2026 às 10:25
Taça EDP das Comunidades 2026

A Taça EDP das Comunidades 2026 se aproxima da definição dos classificados para a fase mata-mata. Após a realização da segunda e da terceira rodada, disputadas no último sábado (27) e domingo (28), as equipes chegam à última rodada da fase de grupos, marcada para o próximo sábado (4), com vagas ainda em aberto em praticamente todas as chaves do torneio.


Baixe o aplicativo e confira a tabela detalhada


Ao longo do fim de semana, os campos do Internacional, Racing, Arena Cascata e Vila Velhense receberam mais de 30 partidas, com goleadas, empates equilibrados e até dois confrontos decididos por W.O. A rodada também consolidou algumas equipes entre as líderes de seus grupos, enquanto outras mantiveram vivo o sonho da classificação para as oitavas de final.


A quarta e última rodada da fase de grupos acontece no próximo sábado (4), quando serão definidos os classificados para a fase eliminatória da nona edição do maior campeonato de comunidades do Espírito Santo.


Taça EDP das Comunidades 2026
Reprodução/Redes sociais

Resultados da 2ª rodada (sábado, 27)

Grupo A


Comunidades Originárias 0 x 1 Barcelona

Parque Residencial Tubarão 0 x 2 Nova Almeida


Grupo B


Central Carapina 1 x 2 Planalto Serrano

Praia de Carapebus 3 x 2 Serra Dourada


Grupo C


Vila Nova de Colares 7 x 1 Residencial Vista do Mestre


Grupo D


Jardim Botânico 0 x 0 Nova Bethânia


Grupo E


Nova Rosa da Penha 2 x 0 Mucuri

Santana 2 x 1 Santa Terezinha


Grupo F


São Geraldo 2 x 3 São Pedro


Grupo G


Alvorada 0 x 0 Rio Marinho

Morro da Garrafa 1 x 4 Dom João Batista


Grupo H


Bela Vista 0 x 0 Ibes


Taça EDP das Comunidades 2026

Resultados da 3ª rodada (domingo, 28)


Grupo A


Comunidades Originárias 2 x 1 Parque Residencial Tubarão

Nova Almeida 3 x 0 Barcelona


Grupo B


Serra Dourada 2 x 2 Planalto Serrano

Central Carapina 0 x 7 Praia de Carapebus


Grupo C


Palmeiras 1 x 1 Vila Nova de Colares

Eldorado 2 x 0 Residencial Vista do Mestre (W.O.)


Grupo D


Areinha 0 x 14 Jardim Botânico

Nova Bethânia 3 x 1 Vista Mar


Grupo E


Santa Terezinha 2 x 9 Mucuri

Nova Rosa da Penha 2 x 0 Santana (W.O.)


Grupo F


São Geraldo 1 x 3 Barramares

Jabaeté 1 x 0 São Pedro


Grupo G


Dom João Batista 1 x 5 Alvorada

Morro da Garrafa 0 x 2 Rio Marinho (W.O.)


Grupo H


Ibes 1 x 1 Perocão

Bela Vista 0 x 2 Padre Gabriel (W.O.)


Taça EDP das Comunidades 2026

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