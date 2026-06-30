Taça EDP das Comunidades entra na rodada decisiva da fase de grupos; confira os resultados do fim de semana

A Taça EDP das Comunidades 2026 se aproxima da definição dos classificados para a fase mata-mata. Após a realização da segunda e da terceira rodada, disputadas no último sábado (27) e domingo (28), as equipes chegam à última rodada da fase de grupos, marcada para o próximo sábado (4), com vagas ainda em aberto em praticamente todas as chaves do torneio.
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Ao longo do fim de semana, os campos do Internacional, Racing, Arena Cascata e Vila Velhense receberam mais de 30 partidas, com goleadas, empates equilibrados e até dois confrontos decididos por W.O. A rodada também consolidou algumas equipes entre as líderes de seus grupos, enquanto outras mantiveram vivo o sonho da classificação para as oitavas de final.
A quarta e última rodada da fase de grupos acontece no próximo sábado (4), quando serão definidos os classificados para a fase eliminatória da nona edição do maior campeonato de comunidades do Espírito Santo.
Resultados da 2ª rodada (sábado, 27)
Grupo A
Comunidades Originárias 0 x 1 Barcelona
Parque Residencial Tubarão 0 x 2 Nova Almeida
Grupo B
Central Carapina 1 x 2 Planalto Serrano
Praia de Carapebus 3 x 2 Serra Dourada
Grupo C
Vila Nova de Colares 7 x 1 Residencial Vista do Mestre
Grupo D
Jardim Botânico 0 x 0 Nova Bethânia
Grupo E
Nova Rosa da Penha 2 x 0 Mucuri
Santana 2 x 1 Santa Terezinha
Grupo F
São Geraldo 2 x 3 São Pedro
Grupo G
Alvorada 0 x 0 Rio Marinho
Morro da Garrafa 1 x 4 Dom João Batista
Grupo H
Bela Vista 0 x 0 Ibes
Resultados da 3ª rodada (domingo, 28)
Grupo A
Comunidades Originárias 2 x 1 Parque Residencial Tubarão
Nova Almeida 3 x 0 Barcelona
Grupo B
Serra Dourada 2 x 2 Planalto Serrano
Central Carapina 0 x 7 Praia de Carapebus
Grupo C
Palmeiras 1 x 1 Vila Nova de Colares
Eldorado 2 x 0 Residencial Vista do Mestre (W.O.)
Grupo D
Areinha 0 x 14 Jardim Botânico
Nova Bethânia 3 x 1 Vista Mar
Grupo E
Santa Terezinha 2 x 9 Mucuri
Nova Rosa da Penha 2 x 0 Santana (W.O.)
Grupo F
São Geraldo 1 x 3 Barramares
Jabaeté 1 x 0 São Pedro
Grupo G
Dom João Batista 1 x 5 Alvorada
Morro da Garrafa 0 x 2 Rio Marinho (W.O.)
Grupo H
Ibes 1 x 1 Perocão
Bela Vista 0 x 2 Padre Gabriel (W.O.)