Vanderlei testa positivo para Covid-19 e desfalca o Vasco diante do CRB

Crédito: Vanderlei desfalca o Vasco na partida contra o CRB neste sábado, em São Januário (Rafael Ribeiro/Vasco

O Vasco terá um desfalque importante no duelo contra o CRB, neste sábado, às 16h30, em São Januário, pela quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O goleiro Vanderlei testou positivo para a Covid-19 no último exame realizado e já entrou em período de isolamento na sexta, sendo acompanhado pelo Departamento Médico do Clube.

> Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato BrasileiroO Cruz-Maltino ocupa a décima sexta colocação da Série B e até o momento venceu apenas uma partida na competição, fora de casa, diante do Brasil de Pelotas. Além de Vanderlei, Léo Matos também irá desfalcar a equipe, pois será preservado diante do CRB.

O jovem goleiro Lucão deve substituir Vanderlei no gol vascaíno, que necessita da vitória para se recuperar na competição. Até o momento, o Gigante da Colina não venceu em São Januário na Série B, e o trabalho do técnico Marcelo Cabo começou a ser questionado pela torcida.