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futebol

Vanderlei testa positivo para Covid-19 e desfalca o Vasco diante do CRB

Goleiro foi diagnosticado com a doença no último exame realizado e já entrou em período de isolamento na sexta-feira, sendo acompanhado pelo Departamento Médico do Clube
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LanceNet

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Publicado em 

19 jun 2021 às 15:16

Publicado em 19 de Junho de 2021 às 15:16

Crédito: Vanderlei desfalca o Vasco na partida contra o CRB neste sábado, em São Januário (Rafael Ribeiro/Vasco
O Vasco terá um desfalque importante no duelo contra o CRB, neste sábado, às 16h30, em São Januário, pela quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O goleiro Vanderlei testou positivo para a Covid-19 no último exame realizado e já entrou em período de isolamento na sexta, sendo acompanhado pelo Departamento Médico do Clube.
> Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato BrasileiroO Cruz-Maltino ocupa a décima sexta colocação da Série B e até o momento venceu apenas uma partida na competição, fora de casa, diante do Brasil de Pelotas. Além de Vanderlei, Léo Matos também irá desfalcar a equipe, pois será preservado diante do CRB.
O jovem goleiro Lucão deve substituir Vanderlei no gol vascaíno, que necessita da vitória para se recuperar na competição. Até o momento, o Gigante da Colina não venceu em São Januário na Série B, e o trabalho do técnico Marcelo Cabo começou a ser questionado pela torcida.
Além de Lucão, o goleiro Halls também foi relacionado para a partida deste sábado. O time poderá contar com o retorno do zagueiro Leandro Castan, que está recuperado de uma lesão muscular na coxa direita. A última vez em que o camisa 5 atuou pelo Vasco foi no clássico contra o Botafogo, disputado no dia 16.

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