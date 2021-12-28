Vanderlei Luxemburgo não é mais o técnico do Cruzeiro

-Para adequar as contas à realidade orçamentária do clube, a diretoria foi orientada a não renovar com a atual comissão técnica. A nova equipe será anunciada nos próximos dias. Em paralelo, outros desligamentos no departamento de futebol estão em curso. O Cruzeiro agradece imensamente a todos os profissionais pelos serviços prestados- publicou o clube. Recentemente, Luxemburgo renovou seu contrato com o Cruzeiro até dezembro de 2023. Isso, porém, ocorreu antes da venda da Raposa para Ronaldo Fenômeno. Desde a chegada do ex-atacante, várias mudanças ocorrem na agremiação.