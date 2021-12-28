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Vanderlei Luxemburgo não é mais o técnico do Cruzeiro

A Raposa comunicou a saída do treinador e da sua comissão técnica no fim da manhã desta terça-feira, 28 de dezembro...
LanceNet

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Publicado em 

28 dez 2021 às 12:03

Publicado em 28 de Dezembro de 2021 às 12:03

Em comunicado divulgado nas redes sociais e site do Cruzeiro, a diretoria informou que as novas "adequações orçamentárias" foram fundamentais para a saída do treinador.
-Para adequar as contas à realidade orçamentária do clube, a diretoria foi orientada a não renovar com a atual comissão técnica. A nova equipe será anunciada nos próximos dias. Em paralelo, outros desligamentos no departamento de futebol estão em curso. O Cruzeiro agradece imensamente a todos os profissionais pelos serviços prestados- publicou o clube. Recentemente, Luxemburgo renovou seu contrato com o Cruzeiro até dezembro de 2023. Isso, porém, ocorreu antes da venda da Raposa para Ronaldo Fenômeno. Desde a chegada do ex-atacante, várias mudanças ocorrem na agremiação.
O diretor de futebol, por exemplo, seria Alexandre Mattos, mas com a chegada de um novo dono o profissional foi comunicado que não estava mais nos planos. Fpi a terceira passagem de Luxa pelo clube azul, que não conseguiu levar a Raposa à elite do futebol nacional para 2022.
Crédito: Otreinadorencerrasuaterceirapassagempeloclubemineiro(BrunoHaddad/Cruzeiro

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