Vanderlei crê em sequência positiva do Vasco contra rivais do G4: 'Já oscilamos e não temos mais margem'

Sampaio Corrêa, Coritiba e Náutico. Os próximos três adversários do Vasco, você já leu neste LANCE!, ocupam o G4 da Série B. Se a posição deles na tabela indica a dificuldade dos desafios, o goleiro Vanderlei entende que é uma grande oportunidade para o Cruz-Maltino subir na tabela.- Até porque são adversários diretos, e não podemos deixá-los se distanciarem. São jogos que vão mostrar a nossa força. A gente vem crescendo. Valem três pontos que podem fazer diferença. Já oscilamos e não temos mais margem. (Sendo times) Do G4 ou não, temos que vencer. Se queremos coisa boa, temos que conquistar sequências de vitórias - analisa o camisa 1. E completa: