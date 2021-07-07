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Vanderlei crê em sequência positiva do Vasco contra rivais do G4: 'Já oscilamos e não temos mais margem'

Goleiro cruz-maltino aposta que o time vai se sair bem contra Sampaio Corrêa, Coritiba e Náutico, três próximos adversários na temporada...
LanceNet

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Publicado em 

07 jul 2021 às 18:41

Publicado em 07 de Julho de 2021 às 18:41

Crédito: Vanderlei é um dos líderes do atual elenco cruz-maltino (Rafael Ribeiro/Vasco
Sampaio Corrêa, Coritiba e Náutico. Os próximos três adversários do Vasco, você já leu neste LANCE!, ocupam o G4 da Série B. Se a posição deles na tabela indica a dificuldade dos desafios, o goleiro Vanderlei entende que é uma grande oportunidade para o Cruz-Maltino subir na tabela.- Até porque são adversários diretos, e não podemos deixá-los se distanciarem. São jogos que vão mostrar a nossa força. A gente vem crescendo. Valem três pontos que podem fazer diferença. Já oscilamos e não temos mais margem. (Sendo times) Do G4 ou não, temos que vencer. Se queremos coisa boa, temos que conquistar sequências de vitórias - analisa o camisa 1. E completa:
- Com certeza, se vencermos, vamos ganhar confiança na competição. O Sampaio tem uma equilibrada, da poucas oportunidades, toma poucos gols. Tivemos uma semana boa, tenho certeza que vamos fazer uma boa partida. E, mesmo oscilando, estamos a três pontos do G4. Temos chance de disparar e buscar o pelotão da frente, que é o nosso primeiro objetivo - finaliza Vanderlei.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
Vanderlei foi um dos recentemente infectados pela Covid-19 no Vasco, mas já está de volta. Após três jogos ausente, disputou dois seguidos. Ele afirma ter tido somente sintomas leves do novo coronavírus.

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