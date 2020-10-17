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futebol

Van Dijk rompe ligamento do joelho e perderá restante da temporada

De acordo com TV inglesa, tempo de recuperação do zagueiro holandês será de 7 a 8 meses...
LanceNet

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Publicado em 

17 out 2020 às 16:25

Publicado em 17 de Outubro de 2020 às 16:25

Crédito: PETER BYRNE / POOL / AFP
Além do empate amargo diante do Everton, o Liverpool pode ter pedido uma de suas principais referências para o restante da temporada. O zagueiro Virgil Van Dijk sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo e ficará longe dos gramados por sete ou oito meses. A informação é da TV inglesa "beIN Sports", que confirma que o holandês rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo.O lance que causou a lesão foi a forte dividida do zagueiro com o goleiro Pickford, do Everton, logo no início da partida. O árbitro marcou impedimento no lance e não puniu o goleiro pela entrada violenta. Van Dijk não conseguiu voltar para a partida e precisou ser substituído por Joe Gomez, aos 10 minutos do primeiro tempo.
Na coletiva após o empate por 2 a 2, o técnico Jürgen Klopp comentou sobre a lesão de Van Dijk. Apesar de não dar detalhes e dizer que ainda não sabia a gravidade, o alemão não escondeu a preocupação sobre o ocorrido.
- Não sei (quão sério é), não sei, mas não é bom. Virgil jogou não sei quantos jogos seguidos. Ele já jogou com dor, ele já jogou com quase tudo, mas dessa vez não conseguiu continuar. Isso não é bom.

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