'Vamos seguir de cabeça erguida, sim', diz Danilo Barcelos após eliminação do Fluminense

O Fluminense acabou eliminado da Copa do Brasil ao perder para o Atlético-MG por 1 a 0, na noite de quarta-feira, no Mineirão. Um dos protagonistas do jogo, Danilo Barcelos publicou uma mensagem nas redes sociais após a partida. Foi no braço dele que a bola bateu no lance que gerou o pênalti para o Galo e o gol de Hulk.
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- Vamos seguir de cabeça erguida, sim, sem medo e muito menos com dúvida - escreveu o jogador.
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Com a eliminação na Copa do Brasil, o Fluminense agora fica apenas com o Campeonato Brasileiro em disputa. Na segunda-feira, o Tricolor volta a campo para enfrentar o Cuiabá, às 20h (de Brasília), na Arena Pantanal. O time das Laranjeiras ocupa a sétima posição, com 28 pontos.