'Vamos seguir de cabeça erguida, sim', diz Danilo Barcelos após eliminação do Fluminense

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC

O Fluminense acabou eliminado da Copa do Brasil ao perder para o Atlético-MG por 1 a 0, na noite de quarta-feira, no Mineirão. Um dos protagonistas do jogo, Danilo Barcelos publicou uma mensagem nas redes sociais após a partida. Foi no braço dele que a bola bateu no lance que gerou o pênalti para o Galo e o gol de Hulk.

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- Vamos seguir de cabeça erguida, sim, sem medo e muito menos com dúvida - escreveu o jogador.

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