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'Vamos seguir de cabeça erguida, sim', diz Danilo Barcelos após eliminação do Fluminense

Lateral foi protagonista no lance do pênalti para o Atlético-MG que resultou no único gol da partida, no Mineirão; Tricolor caiu na Copa do Brasil...

Publicado em 16 de Setembro de 2021 às 15:38

LanceNet

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Publicado em 

16 set 2021 às 15:38
Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
O Fluminense acabou eliminado da Copa do Brasil ao perder para o Atlético-MG por 1 a 0, na noite de quarta-feira, no Mineirão. Um dos protagonistas do jogo, Danilo Barcelos publicou uma mensagem nas redes sociais após a partida. Foi no braço dele que a bola bateu no lance que gerou o pênalti para o Galo e o gol de Hulk.
+ ATUAÇÕES: Danilo Barcelos comete pênalti e tem o pior desempenho do Fluminense; Nino se destaca
- Vamos seguir de cabeça erguida, sim, sem medo e muito menos com dúvida - escreveu o jogador.
Veja a tabela do Brasileirão
Com a eliminação na Copa do Brasil, o Fluminense agora fica apenas com o Campeonato Brasileiro em disputa. Na segunda-feira, o Tricolor volta a campo para enfrentar o Cuiabá, às 20h (de Brasília), na Arena Pantanal. O time das Laranjeiras ocupa a sétima posição, com 28 pontos.

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