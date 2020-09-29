'Vamos lutar por tudo nesta temporada', diz Ter Stegen

O goleiro Marc-André ter Stegen, do Barcelona, disse que o clube blaugrana brigará por tudo nesta temporada. Em um evento de uma montadora de carros, o alemão, que se recupera de uma lesão no joelho, demonstrou confiança na equipe comandada por Ronald Koeman.- Esta temporada houve mudanças importantes e devemos tentar nos adaptar para criar um grupo e um novo sentimento. Precisamos entender as mudanças, mas nosso objetivo é o mesmo de sempre, não mudou. Vamos lutar por tudo nesta temporada - disse o goleiro.