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'Vamos lutar por tudo nesta temporada', diz Ter Stegen

Goleiro alemão demonstrou confiança no time comandado por Ronald Koeman...

Publicado em 29 de Setembro de 2020 às 11:18

LanceNet

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Publicado em 

29 set 2020 às 11:18
Crédito: AFP
O goleiro Marc-André ter Stegen, do Barcelona, disse que o clube blaugrana brigará por tudo nesta temporada. Em um evento de uma montadora de carros, o alemão, que se recupera de uma lesão no joelho, demonstrou confiança na equipe comandada por Ronald Koeman.- Esta temporada houve mudanças importantes e devemos tentar nos adaptar para criar um grupo e um novo sentimento. Precisamos entender as mudanças, mas nosso objetivo é o mesmo de sempre, não mudou. Vamos lutar por tudo nesta temporada - disse o goleiro.
Ter Stegen passou por uma cirurgia no joelho direito em agosto, após a eliminação do Barcelona na Liga dos Campeões. O prazo de retorno do atleta é de, pelo menos, dois meses e meio e arqueiro deve ficar à disposição de Koeman no início de novembro.

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