'Vamos lutar por mais essa taça': mosaico está pronto no Maracanã para receber Fluminense e Santa Fe

Na noite da próxima quarta-feira, 12, o Fluminense encara o Santa Fe, da Colômbia, no Maracanã, em partida válida pela quarta rodada do Grupo D da Taça Libertadores. Para o confronto, a torcida do Tricolor Carioca preparou mais um mosaico para motivar o time. Desta vez, a frase estampada é: "Vamos lutar por mais essa taça", que é trecho de uma das músicas da torcida.> Relembre os gols mais importantes de Fred com a camisa do FluminenseDevido a pandemia do novo coronavírus, a torcida do Fluminense não pode estar presente no estádio para empurrar o time. Assim, uma das estratégias encontradas para motivar os jogadores é fazer mosaicos com mensagens nas cadeiras do setor leste do Maracanã.