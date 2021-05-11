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'Vamos lutar por mais essa taça': mosaico está pronto no Maracanã para receber Fluminense e Santa Fe

Uma das maneiras que a torcida encontrou para empurrar o time é fazer mosaicos antes das partidas nas cadeiras do setor leste do estádio Jornalista Mário Filho...
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Publicado em 

11 mai 2021 às 18:30

Publicado em 11 de Maio de 2021 às 18:30

Crédito: Twitter/Fluminense
Na noite da próxima quarta-feira, 12, o Fluminense encara o Santa Fe, da Colômbia, no Maracanã, em partida válida pela quarta rodada do Grupo D da Taça Libertadores. Para o confronto, a torcida do Tricolor Carioca preparou mais um mosaico para motivar o time. Desta vez, a frase estampada é: "Vamos lutar por mais essa taça", que é trecho de uma das músicas da torcida.> Relembre os gols mais importantes de Fred com a camisa do FluminenseDevido a pandemia do novo coronavírus, a torcida do Fluminense não pode estar presente no estádio para empurrar o time. Assim, uma das estratégias encontradas para motivar os jogadores é fazer mosaicos com mensagens nas cadeiras do setor leste do Maracanã.
> Veja a tabela da Libertadores
- De dia ou de noite, esse mosaico tá um espetáculo - comemorou o perfil oficial do Fluminense nas redes sociais.

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