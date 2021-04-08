'Vamos aproveitar esse tempo para trabalhar mais', diz Diogo Siston sobre a preparação do Vasco sub-20

Crédito: Siston tem comandado os treinos do sub-20 do Vaso de olho na sequência da temporada (Rafael Ribeiro/Vasco

Com o avanço da pandemia no Brasil, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) decidiu paralisar as competições das categorias de base. Com isso, o time sub-20 do Vasco tem aproveitado para treinar em São Januário e dar mais entrosamento aos atletas. O técnico Diogo Siston, em entrevista ao site oficial do clube, falou sobre a importância desse tempo de treinos focados na sequência da temporada.

> Confira a classificação do Campeonato Carioca– Tivemos um adiamento do primeiro jogo das oitavas da Copa do Brasil e agora teremos mais esse tempo para preparação. É lógico que os jogos são importantes, mas nesse momento precisamos compreender. Gosto de ver o lado positivo das coisas - disse o treinador ao site oficial do Vasco, e acrescentou.

De acordo com a visão do comandante, os jogadores que subiram do sub-17 terão tempo para adquirir mais entrosamento. Além disso, ele ressaltou que os dois novos reforços: os paraguaios Diego Fernández e Elias Ovelar terão tempo para se ambientar à equipe.

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