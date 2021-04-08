Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • 'Vamos aproveitar esse tempo para trabalhar mais', diz Diogo Siston sobre a preparação do Vasco sub-20
futebol

'Vamos aproveitar esse tempo para trabalhar mais', diz Diogo Siston sobre a preparação do Vasco sub-20

Meninos da Colina têm treinado em São Januário e só voltarão a campo no dia 5 de maio diante do São Raimundo-RR, pelas oitavas de finais da Copa do Brasil da categoria...

Publicado em 08 de Abril de 2021 às 17:22

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 abr 2021 às 17:22
Crédito: Siston tem comandado os treinos do sub-20 do Vaso de olho na sequência da temporada (Rafael Ribeiro/Vasco
Com o avanço da pandemia no Brasil, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) decidiu paralisar as competições das categorias de base. Com isso, o time sub-20 do Vasco tem aproveitado para treinar em São Januário e dar mais entrosamento aos atletas. O técnico Diogo Siston, em entrevista ao site oficial do clube, falou sobre a importância desse tempo de treinos focados na sequência da temporada.
> Confira a classificação do Campeonato Carioca– Tivemos um adiamento do primeiro jogo das oitavas da Copa do Brasil e agora teremos mais esse tempo para preparação. É lógico que os jogos são importantes, mas nesse momento precisamos compreender. Gosto de ver o lado positivo das coisas - disse o treinador ao site oficial do Vasco, e acrescentou.
De acordo com a visão do comandante, os jogadores que subiram do sub-17 terão tempo para adquirir mais entrosamento. Além disso, ele ressaltou que os dois novos reforços: os paraguaios Diego Fernández e Elias Ovelar terão tempo para se ambientar à equipe.
> Confira mais notícias sobre o Vasco da Gama
- Vamos aproveitar esse tempo para trabalhar mais, incorporar e dar mais entrosamento aos atletas que subiram do sub-17. Além deles, também tivemos a chegada do Diego (meio-campista) e do Elias (atacante), que vão aproveitar esse momento para uma adaptação ainda melhor – afirmou o treinador ao site oficial do Vasco.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Aplicativos sugerem investimentos, mas decisões podem ser influenciadas por taxas, comissões e algoritmos
O mercado não é seu amigo: quem ganha antes de você com seus investimentos
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 24/04/2026
Gabriela Sartório morreu após ser atropelada enquanto pedalava
Morre ciclista atropelada por motorista que confessou ter bebido em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados