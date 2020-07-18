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futebol

Valorizado, elenco do Vasco ganha corpo e tem novo teste neste sábado

Ramon Menezes vem dando oportunidades e os jogadores as têm aproveitado. Leque de opções do treinador, em boa fase, já é relevante. Jogo-treino desta manhã é contra o Macaé...
LanceNet

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Publicado em 

18 jul 2020 às 09:30

Publicado em 18 de Julho de 2020 às 09:30

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
Em que pese a diferença no nível técnico para o adversário, o Vasco que venceu o Porto Velho no jogo-treino da última quarta-feira deu mais boas notícias para o técnico Ramon Menezes. Com ele no comando, o time não conseguiu chegar à semifinal da Taça Rio, mas jogou bem e venceu os dois jogos que restavam. Neste sábado, em atividade contra o Macaé, a recuperação do moral da equipe e a valorização do elenco poderão ser novamente observados.
O treinador já vinha fazendo uso das cinco substituições que tem direito nos jogos oficiais. Contra a equipe de Rondônia, a maioria dos atletas teve bom desempenho: dos laterais Cayo Tenório e Riquelme - o destro tem três jogos como profissional, o canhoto ainda não estreou oficialmente - ao meia-atacante Lucas Santos. Este fez o gol derradeiro da atividade e deverá ser opção frequente.
- Eu já joguei no meio, mas o Ramon sabe ali na ponta eu posso ajudar na marcação e na criação de jogadas, é o meu forte. Vamos um degrau por vez, devagarzinho, com tranquilidade, com os experientes e com jovens - projeta Lucas Santos.
Além da disputa de vaga entre Fellipe Bastos e Raul, que deixará um dos dois no banco, e dos três citados acima, quase todo o elenco teve chance no jogo-treino. Sem contar o time titular, sem Leandro Castan e com Ulisses o jogo todo. Lucão, Claudio Winck, Marcos Junior, Gabriel Pec, Bruno César (que participou de um dos gols de Bastos), Ribamar, Tiago Reis e Kaio Magno.
- Ficou nítido o entendimento do trabalho em cima da ideia. A formação foi outra, mas com a mesma ideia. Jogadores como Tenório e Riquelme, que estão entendendo. Ulisses começou, não tivemos o Castan e não pudemos contar com Breno e Werley. Bom para ver esses jogadores atuarem. Lucas Santos jogou mais, Pec também. Marcos Junior entrou nos dois jogos. Ribamar não entrou antes, entrou agora. Dá ritmo e vê os atletas na nossa ideia - valoriza Ramon Menezes.

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