Valores e tempo de contrato: entenda a negociação por Atuesta

O Palmeiras avançou, nos últimos dias, pela contratação do meio-campista Eduard Atuesta, do Los Angeles FC. O jogador deve assinar com o clube até 2026 e custará 3,7 milhões de dólares (R$20,77 milhões, na cotação atual) aos cofres do Maior Campeão Nacional – com luvas, o negócio se aproxima dos 7 milhões de dólares (R$39,3 milhões). As informações foram divulgadas pelo jornalistas Marcelo Hazan, Jeff Carlisle e pelo portal Transfers24hr.

O meia de 24 anos tem aprovação do técnico Abel Ferreira e chegaria para compor a função de meio-campista ‘controlador de jogo’.O Palmeiras está dando sequência ao modelo de investimento em jovens, jogadores que já atingiram o radar de suas seleções e que já chegaram a um nível de maturidade física e técnica. Depois de Viña e Piquerez, o Verdão agora deve investir no colombiano, adquirindo 70% dos seus direitos econômicos.

Atuesta tem contrato com o clube norte-americano até o final de 2022 e já havia sido alvo do Palmeiras no início da temporada 2021, mas o negócio não avançou. Titular e peça chave do Los Angeles, o jovem colombiano é um meio-campista dinâmico, que se notabilizou pela cadência, controle e pela capacidade de passe. Tem o perfil que o Palmeiras idealiza para a função.

Atuesta chegou à MLS em 2018 em um contrato de empréstimo cedido pelo Independente Medellín/COL. Com boas atuações, foi comprado por US$ 900 mil. Hoje, Atuesta está avaliado em cerca de US$ 3,5 milhões (R$ 19 milhões de reais na cotação atual). Não se sabe ainda qual o modelo de negócio que alinhado entre Palmeiras, Atuesta e LAFC.