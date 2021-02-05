Vale a vida: Botafogo joga contra o rebaixamento do Brasileirão diante do Sport

Crédito: Vitor Silva/Botafogo

É vida ou morte. Diante do Sport, nesta sexta-feira, às 20h, no Estádio Nilton Santos, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Botafogo joga para tentar ainda ter suspiros na primeira divisão da competição nacional. A partida será transmitida em tempo real no site do LANCE!.

Último colocado com 24 pontos, o clube de General Severiano chega a partida com chances de ser rebaixado nesta rodada. A conta é simples: se for derrotado, não terá mais chances matemáticas de sair das quatro últimas posições da classificação nas rodadas restantes da competição. Por isto, um resultado positivo se faz essencial.O Botafogo conquistou o primeiro ponto no Brasileirão em 2021 no empate em 1 a 1 com o Palmeiras, na última terça-feira. Com uma equipe formada por garotos criados nas categorias de base do clube, o Alvinegro teve boas chances. Eduardo Barroca repetirá a dose e manterá a espinha dorsal daquela escalação para encarar o Leão.

- Teremos uma batalha pela frente. Tive a felicidade de marcar no Recife e um gol com a camisa do Botafogo é diferente, mas agora é uma nova situação. Sabemos que nossa margem de erro é quase zero e que a concentração vai ter que estar lá em cima. Nosso dever é suar sangue lá dentro de campo e o que posso garantir é que não vai faltar empenho da minha parte e dos meus companheiros - afirmou Caio Alexandre, em entrevista para o site do clube.