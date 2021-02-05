Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Vale a vida: Botafogo joga contra o rebaixamento do Brasileirão diante do Sport

Na última colocação, equipe comandada por Eduardo Barroca chega com chances de ser rebaixado nesta rodada; apenas a vitória interessa para o Alvinegro...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 fev 2021 às 06:00

Publicado em 05 de Fevereiro de 2021 às 06:00

Crédito: Vitor Silva/Botafogo
É vida ou morte. Diante do Sport, nesta sexta-feira, às 20h, no Estádio Nilton Santos, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Botafogo joga para tentar ainda ter suspiros na primeira divisão da competição nacional. A partida será transmitida em tempo real no site do LANCE!.
Último colocado com 24 pontos, o clube de General Severiano chega a partida com chances de ser rebaixado nesta rodada. A conta é simples: se for derrotado, não terá mais chances matemáticas de sair das quatro últimas posições da classificação nas rodadas restantes da competição. Por isto, um resultado positivo se faz essencial.O Botafogo conquistou o primeiro ponto no Brasileirão em 2021 no empate em 1 a 1 com o Palmeiras, na última terça-feira. Com uma equipe formada por garotos criados nas categorias de base do clube, o Alvinegro teve boas chances. Eduardo Barroca repetirá a dose e manterá a espinha dorsal daquela escalação para encarar o Leão.
- Teremos uma batalha pela frente. Tive a felicidade de marcar no Recife e um gol com a camisa do Botafogo é diferente, mas agora é uma nova situação. Sabemos que nossa margem de erro é quase zero e que a concentração vai ter que estar lá em cima. Nosso dever é suar sangue lá dentro de campo e o que posso garantir é que não vai faltar empenho da minha parte e dos meus companheiros - afirmou Caio Alexandre, em entrevista para o site do clube.
Sem saber o que é uma vitória ainda no ano novo, não há melhor hora para o Botafogo tentar reencontrar o caminho dos triunfos do que neste momento. A situação por uma possível salvação à segunda divisão é difícil, mas a equipe comandada por Eduardo Barroca precisa fazer a própria parte.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Delegado Romualdo e mais 6 são indiciados por uso ilegal de dados sigilosos
Imagem de destaque
Pastor fundador da Igreja Maranata será nome de rodovia no ES
Elba Sanidei, David Maresias e Thatiane Almeida
Fest Santo movimenta a gastronomia de Manguinhos no feriado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados