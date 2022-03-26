Vale a pena? Veja quanto o torcedor do Corinthians deve gastar para ver a equipe fora de casa na Libertadores

Na sexta-feira (25), o Corinthians conheceu seus três adversários da fase de grupos da Libertadores. O Timão vai enfrentar o Boca Juniors, Deportivo Cali e Always Ready no grupo E. Dessa forma, o clube brasileiro realizará viagens para Argentina, Colômbia e Bolívia, respectivamente.> GALERIA - Relembre os jogos de mata-mata do Timão na Neo Química Arena

Somando as viagens para Buenos Aires, onde o Boca Juniors manda seus jogos, Cali, cidade do Deportivo, e La Paz, provável cidade na qual o Always Ready mandará seus jogos, serão mais de 11 mil quilômetros de viagem.

Mas quanto o torcedor corintiano terá que desembolsar caso queira acompanhar o clube nos três jogos fora de casa? O LANCE! trouxe um cálculo estimado para uma viagem de dois dias, partindo de São Paulo, até as três cidades.

BUENOS AIRES

Com histórico favorável diante do Timão, o Boca Juniors vai enfrentar o Corinthians em seu estádio, a temida Bombonera. A distância entre São Paulo e Buenos Aires é de aproximadamente 2.500 mil quilômetros.

Caso o torcedor corintiano queira acompanhar a partida in loco, as passagens aéreas para a capital argentina estão custando entre R$ 1.200 até R$ 10.228 mil. Os preços para duas diárias em Buenos Aires variam de R$120 até R$3 mil.

Dessa forma, caso o torcedor consiga fazer a opção mais barata, irá gastar cerca de R$ 1.400. A opção mais cara de passar dois dias na cidade argentina vai custar mais de R$ 13 mil.

CALI

19º colocado do Campeonato Colombiano, o Deportivo Cali vai reencontrar o Corinthians na Libertadores após 16 anos, já que as equipes se enfrentaram na maior competição do continente em 2006. A distância entre São Paulo e Cali é de aproximadamente 6.890 mil quilômetros.

Se o torcedor do alvinegro paulista quiser ir de São Paulo até Cali acompanhar a partida, as passagens aéreas estão custando entre R$ 4.386 até R$ 11.843. Os preços de duas diárias na cidade colombiana variam de R$60 até R$3.000 mil.

Dessa forma, caso o torcedor consiga fazer a opção mais barata para a cidade colombiana, irá gastar cerca de R$ 4.500. A opção mais cara de passar dois dias e acompanhar a partida vai custar mais de R$ 14 mil.

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LA PAZ

O Always Ready manda os seus jogos na cidade de El Alto, com altitude passando os quatro mil metros. Pela elevada altitude da cidade, é provável que a Conmebol obrigue a equipe colombiana a jogar na cidade de La Paz, que está 3.500 mil metros acima do nível do mar. A distância entre São Paulo e La Paz é aproximadamente 2.888 mil quilômetros.

O apaixonado corintiano que deseja se aventurar para ver o Timão na Bolívia terá que gastar entre R$3.125 até R$ 18.837 mil de passagem aérea. Os preços de duas diárias na cidade boliviana variam de R$60 até R$2.000 mil.

Dessa forma, caso o torcedor consiga fazer a opção mais barata para a cidade colombiana, irá gastar cerca de R$ 3.200. A opção mais cara de passar dois dias e acompanhar a partida vai custar mais de R$ 20 mil.

TOTAL

Se o torcedor do Corinthians deseja estar presente nos três jogos que o clube irá fazer fora de casa na Libertadores, para ficar dois dias em casa cidade e acompanhar o jogo, a opção mais barata, de avião, é mais de R$ 9 mil . Já o trajeto e hospedagem mais caros irão ultrapassar R$ 45 mil ao bolso do torcedor.