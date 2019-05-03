Valdiram foi espancado e morto por ter abusado de criança, diz polícia

O delegado Vander Cristian Rodrigues, do departamento de homicídios (DHPP) da Polícia Civil de São Paulo, responsável por investigar a morte do ex-jogador Valdiram, afirmou, em entrevista ao "Uol Esporte", que o crime foi motivado pelo abuso de uma criança de três anos pelo ex-atleta. O artilheiro da Copa do Brasil de 2006 pelo Vasco foi espancado até a morte, nas ruas de São Paulo, na madrugada do dia 19 de abril.

O jogador Valdiram em treino realizado no estádio São Januário em 2006 Crédito: Carlos Moraes/Agência O Dia/NA

– Temos evidências robustas nos autos de que ele praticou ato libidinoso contra a criança. Duas testemunhas comprovam, além da narrativa do suspeito. Além disso, ele foi encontrado nu - declarou o delegado.

Imagens de câmeras de segurança e o depoimento dos moradores de rua presos levam a polícia a acreditar que Valdiram foi espancado por pelo menos três horas até morrer na calçada da rua Santa Eulália, por abusar de uma menina dentro de uma barraca.

Ainda de acordo com a reportagem, os moradores da área se referiram ao ex-jogador do Vasco como "Jack", termo usado para se referir a estupradores.

– Tem testemunhas que dizem ter visto ele caminhando com camiseta preta tentando cobrir as partes genitais, ele foi encontrado nessas condições e tem uma testemunha que estava dentro da barraca e diz que ele estava só de camiseta na barraca, a avó da criança. Esses elementos nos trazem indícios. Quem foi ouvido é uníssono no sentido de que ele teria praticado um ato libidinoso com uma criança de 3 anos – completou o responsável pelo caso.

Agressor, com pedaço de pau na mão, caminha na rua após espancar Valdiram Crédito: Reprodução/TV Globo

Histórico de abusos sexuais e indisciplinas

O ex-jogador, que estava morando na rua, sofria de alcoolismo e compulsão por sexo e drogas. Em 2001, foi acusado duas vezes de tentativa de estupro no interior de São Paulo. Uma adolescente de 14 anos e e uma ex-namorada fizeram as denúncias.

Valdiram tinha um histórico grande de polêmicas que prejudicaram a sua carreira. Foi preso três vezes, numa delas por tentativa de estupro. Em passagem por Portugal no início dos anos 2000 foi acusado pelo crime por uma jovem. No Vasco, foi dispensado por faltar treinos e cometer atos de indisciplina, como chegar bêbado à concentração.

O auge do ex-atacante Valdiram no Vasco foi em 2006, quando foi artilheiro da Copa do Brasil no time que foi vice-campeão da competição. No Cruz-Maltino, ele chegou a formar dupla com Romário e foi treinado por Renato Gaúcho.

Sem chances no futebol por conta das indisciplinas, Valdiram aumentou o seu drama. Em 2011 e 2012 precisou ser internado numa clinica de reabilitação. Depois, se tornou evangélico e teve nova oportunidade nos gramados no primeiro semestre de 2013, pelo Bonsucesso.

Porém, alguns anos depois foi encontrado morando nas ruas de Bonsucesso, Zona Norte do Rio de Janeiro, em 9 de fevereiro de 2018. Depois disso, recebeu ajuda do Vasco e foi levado à uma clínica de reabilitação e teve alta em junho do ano passado. Ele chegou a receber oportunidade no Olaria, mas o vício em drogas o fez sumir novamente. A última ajuda que recebeu foi para comprar uma passagem para São Paulo, onde disse que encontraria uma irmã.