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futebol

Valber Huerta é reprovado em exame e contratação será reavaliada pelo Palmeiras

Núcleo de Saúde e Perfomance acompanhou a situação e apontou a questão física; decisão está com direção executiva de futebol
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LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 dez 2021 às 08:00

Publicado em 15 de Dezembro de 2021 às 08:00

Na noite em que Marcelo Lomba e Eduard Atuesta foram anunciados oficialmente como reforços, Valber Huerta, zagueiro chileno que veio ao Brasil após acordo entre Palmeiras e Universidad Católica, foi reprovado nos exames médicos por conta de um problema no joelho antes da assinatura de contrato.
A informação foi dada em primeira mão pela repórter Bibiana Bolson, da ESPN. Huerta voltará ao Chile nesta quarta-feira (15) e o Verdão reavaliará a contratação.Consultado pela reportagem do NOSSO PALESTRA, o Alviverde confirma que o jogador teve problemas nos exames e que o Núcleo de Saúde e Performance recomendou a reavaliação do caso por parte da direção executiva, que agora decide se declina definitivamente do acordo.
A contratação estava fechada em US$ 2 milhões (R$ 11,3 milhões) por 80% dos direitos econômicos do zagueiro, que assinaria por quatro temporadas. A Católica manteria 20% de uma futura venda.
Abel Ferreira pediu especificamente por um zagueiro canhoto desde a saída de Alan Empereur. Huerta chegaria para preencher essa lacuna.
Crédito: Divulgação

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