Vaias para Luiz Adriano e grito pela Libertadores: Allianz Parque vive 'noite tensa' em derrota do Palmeiras

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021! LUIZ ADRIANO É VAIADO PELA TORCIDA E TEM SUA SAÍDA PEDIDA O Palmeiras não conseguia levar perigo ao São Paulo e já perdendo por 2 a 0, Abel Ferreira resolveu mexer. E na substituição do atacante Luiz Adriano, o estádio inundou de vaias ao camisa dez, que aplaudiu ironicamente os torcedores. Após esse gesto do atacante, a Mancha Alviverde, principal torcida organizada do clube, pediu a saída do jogador ao gritar 'Luiz c...., fora do Verdão'. O clima ficou tenso no Allianz. Ao final da partida, vaias para uma atuação ruim do Palmeiras, que segue na terceira colocação do Campeonato Brasileiro.