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Vaiado contra o Resende, Andreas Pereira manda recado à torcida do Flamengo nas redes sociais

Rubro-Negro ouviu vaias ao time e a jogadores específicos, no último domingo, em frustrante empate no Estádio Nilton Santos...

Publicado em 28 de Fevereiro de 2022 às 16:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 fev 2022 às 16:00
O Flamengo ficou num frustrante empate em 2 a 2 com o Resende, no último domingo, pela 9ª rodada do Campeonato Carioca. A torcida presente no Nilton Santos não entrou no clima de Carnaval e vaiou o time, além de jogadores específicos, como Andreas Pereira. E o meio-campista fez uma postagem nas redes sociais com tom otimista, enaltecendo o empenho da equipe:
- Nunca vai faltar vontade de correr por essas cores! Temos uma semana cheia pela frente, focados em trabalhar muito! Vamos, Flamengo! - postou. Ainda que mais tímidas em relação às do Diego Alves e Gabi, vaias quando Andreas tocava na bola, enquanto o Flamengo era derrotado pelo Resende, foram ouvidas no Niltão. O meio-campista está numa "operação de resgaste" da confiança da torcida após a falha crucial na final da Libertadores passada.
> Veja e simule a tabela do Cariocão
A próxima oportunidade para Andreas recuperar a confiança será diante do Vasco, às 16h deste domingo, quando o Flamengo jogará o clássico pela 10ª rodada do Cariocão. O local ainda não foi definido pela Ferj.
Crédito: AndreasPereiraemaçãocontraoResende(Foto:GilvandeSouza/Flamengo

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