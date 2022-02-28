Vaiado contra o Resende, Andreas Pereira manda recado à torcida do Flamengo nas redes sociais

O Flamengo ficou num frustrante empate em 2 a 2 com o Resende, no último domingo, pela 9ª rodada do Campeonato Carioca. A torcida presente no Nilton Santos não entrou no clima de Carnaval e vaiou o time, além de jogadores específicos, como Andreas Pereira. E o meio-campista fez uma postagem nas redes sociais com tom otimista, enaltecendo o empenho da equipe:

- Nunca vai faltar vontade de correr por essas cores! Temos uma semana cheia pela frente, focados em trabalhar muito! Vamos, Flamengo! - postou. Ainda que mais tímidas em relação às do Diego Alves e Gabi, vaias quando Andreas tocava na bola, enquanto o Flamengo era derrotado pelo Resende, foram ouvidas no Niltão. O meio-campista está numa "operação de resgaste" da confiança da torcida após a falha crucial na final da Libertadores passada.

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A próxima oportunidade para Andreas recuperar a confiança será diante do Vasco, às 16h deste domingo, quando o Flamengo jogará o clássico pela 10ª rodada do Cariocão. O local ainda não foi definido pela Ferj.