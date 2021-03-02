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futebol

Vai usar o Sub-20? Palmeiras inscreve apenas nove atletas na lista A do Paulistão

Verdão convoca majoritariamente reservas e jovens da base para início do estadual
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Publicado em 02 de Março de 2021 às 15:20

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 mar 2021 às 15:20
Crédito: Fábio Menotti/Palmeiras
Na véspera da estreia do Palmeiras no Paulistão de 2021, contra o Corinthians, a Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou a lista de inscritos do time na competição. E o Verdão ocupou apenas nove das 26 vagas possíveis na lista A, a dos jogadores profissionais.>> Palmeiras em vantagem! Relembre como foi o primeiro jogo da decisão de cada ano da Copa do Brasil
Os escolhidos pelo Verdão foram os goleiros Jaílson e Vinícius, o zagueiro Luan, o lateral-esquerdo Victor Luis, os meias Lucas Lima e Gustavo Scarpa e os atacantes Breno Lopes, Willian e Papagaio.
A lista B, destinada para as crias da Academia, por sua vez, conta com os zagueiros Renan e Henri, o lateral-direito Garcia, os laterais-esquerdos Lucas Esteves e Vanderlan, os meias Danilo, Gabriel Menino, Fabinho, Ramon Cesar e Vitinho e os atacantes Marcelinho, Gabriel Silva e Giovani Henrique.O Palmeiras pode, ainda, completar a primeira lista de inscritos no Paulistão até o dia 9 de abril.
A estreia do clube no torneio está marcada para quarta-feira (3), contra o Corinthians, às 19h (horário de Brasília), na Neo Química Arena.

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