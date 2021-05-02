'Vai ter volta, Lisca. Vai ter volta', diz Marcelo Moreno em tom forte para o técnico do América-MG

A intensa participação de Lisca, técnico do América-MG, no clássico contra o Cruzeiro, vencido pelo Coelho por 2 a 1, desencadeou muitas reações do lado cruzeirense. O comandante do Coelho ditou a temperatura do jogo, com muitas reclamações com marcações das arbitragem e principalmente provocações contra jogadores da Raposa. Sobrou até para o goleiro Fábio a verborragia de Lisca nesta tarde fria no Mineirão. O treinador americano se virou uma hora para o arqueiro e provocou o camisa 1 celeste, afirmando que se ninguém o tira da meta azul, ele o faria. -Se ninguém te tira do gol do Cruzeiro, eu tiro-gritou Lisca para Fábio, que revidou a provocação com alguns xingamentos, mas também dizendo que o respeitava muito e não precisava de agir daquela forma. A performance de Lisca como regente do jogo seguiu, com boas mudanças no ataque americano, que resultaram na virada de jogo em cima do Cruzeiro. As provocações seguiram para membros do banco da Raposa, com troca de ofensas, que culminaram em uma grande confusão na entrada dos vestiários, envolvendo jogadores e membros das duas comissões técnicas. Marcelo Moreno “jurou” Lisca na briga que se iniciou na entrada dos vestiários do Mineirão. -Vai ter volta, Lisca. Vai ter volta-praguejou Moreno para o comandante do Coelho. Para alívio celeste, Lisca não estará no banco de reservas no jogo de volta, pois o técnico levou o terceiro cartão amarelo e está suspenso. Próximo duelo América-MG e Cruzeiro voltam a se enfrentar no domingo, 9 de maio, às 16h, no Independência, com mando do Coelho.