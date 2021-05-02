Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • 'Vai ter volta, Lisca. Vai ter volta', diz Marcelo Moreno em tom forte para o técnico do América-MG
futebol

'Vai ter volta, Lisca. Vai ter volta', diz Marcelo Moreno em tom forte para o técnico do América-MG

O atacante da Raposa se revoltou com as atitudes do técnico americano durante e depois do clássico entre Cruzeiro e América-MG...

Publicado em 02 de Maio de 2021 às 19:09

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 mai 2021 às 19:09
Crédito: Uma grande confusão ocorreu no fim do jogo entre Cruzeiro e América-MG na entrada dos vestiários do Mineirão-(Reprodução/TV Globo
A intensa participação de Lisca, técnico do América-MG, no clássico contra o Cruzeiro, vencido pelo Coelho por 2 a 1, desencadeou muitas reações do lado cruzeirense. O comandante do Coelho ditou a temperatura do jogo, com muitas reclamações com marcações das arbitragem e principalmente provocações contra jogadores da Raposa. Sobrou até para o goleiro Fábio a verborragia de Lisca nesta tarde fria no Mineirão. O treinador americano se virou uma hora para o arqueiro e provocou o camisa 1 celeste, afirmando que se ninguém o tira da meta azul, ele o faria. -Se ninguém te tira do gol do Cruzeiro, eu tiro-gritou Lisca para Fábio, que revidou a provocação com alguns xingamentos, mas também dizendo que o respeitava muito e não precisava de agir daquela forma. A performance de Lisca como regente do jogo seguiu, com boas mudanças no ataque americano, que resultaram na virada de jogo em cima do Cruzeiro. As provocações seguiram para membros do banco da Raposa, com troca de ofensas, que culminaram em uma grande confusão na entrada dos vestiários, envolvendo jogadores e membros das duas comissões técnicas. Marcelo Moreno “jurou” Lisca na briga que se iniciou na entrada dos vestiários do Mineirão. -Vai ter volta, Lisca. Vai ter volta-praguejou Moreno para o comandante do Coelho. Para alívio celeste, Lisca não estará no banco de reservas no jogo de volta, pois o técnico levou o terceiro cartão amarelo e está suspenso. Próximo duelo América-MG e Cruzeiro voltam a se enfrentar no domingo, 9 de maio, às 16h, no Independência, com mando do Coelho.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cruzeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jogadores do Botafogo
Botafogo leva outro transfer ban na Fifa; diretor financeiro deixa SAF
Crises externas elevam riscos para países dependentes do comércio
Guerra, tarifas e crédito público: Brasil reage ao choque externo ou só evita perdas?
Fernanda Queiroz, apresentadora da CBN
Rádio CBN Vitória celebra 30 anos de história com campanha multiplataforma

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados