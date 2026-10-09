Calor: 7 dúvidas sobre o impacto da alta temperatura na saúde

Uma faixa de referência para a umidade relativa em ambientes internos é de 30% a 50%, que pode ser acompanhada com um higrômetro. O tempo de funcionamento depende dessa medição e das condições do local; não há um número fixo de horas adequado para todos. “É importante evitar excesso de umidade, trocar a água diariamente e fazer a limpeza conforme as instruções do fabricante. Um aparelho mal higienizado pode dispersar microrganismos, e ambientes excessivamente úmidos favorecem fungos e ácaros”, orienta Gabriela Gomes.