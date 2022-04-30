Vai ter festa! Botafogo coloca roda de samba no pré-jogo contra Juventude pelo Brasileirão

O Botafogo tenta trazer atrações extracampo para o torcedor. O "Samba 7", grupo musical formado por botafoguenses, fará uma roda de samba no Setor Norte do Estádio Nilton Santos às 9h45 deste domingo. Essa é uma das ações promovidas pela diretoria para a partida contra o Juventude, válida pela 4ª rodada do Brasileirão.+ Jorge Braga destaca autoestima da torcida do Botafogo e revela meta: '40, 45 mil sócios-torcedores'

O "Samba 7" ficou famoso no ano passado. O grupo tocava em bar na Zona Sul do Rio de Janeiro durante e depois dos jogos do Botafogo na Série B. Era comum que muitos torcedores saíssem do Nilton Santos e fossem ao local para aproveitar vitórias na roda de samba promovida pelos botafoguenses.

Agora, a roda será realizada de "forma oficial". O Samba 7 e a diretoria fecharam a parceria e o evento ocorrerá dentro do Nilton Santos. A roda de samba é uma das tentativas da diretoria de trazer a torcida para dentro do estádio e angariar mais sócios-torcedores.