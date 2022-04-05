Vai rolar? Conmebol segue sem responder sobre jogo do Flamengo. Veja as possibilidades

Em tese, segue tudo como previsto para Sporting Cristal x Flamengo. A realização do primeiro jogo das equipes pela Copa Libertadores da América deste ano está ameaçada pela convulsão social no Peru, mas a Conmebol adota, publicamente, o silêncio. A tentativa é de manter a partida para as 21h30 desta terça-feira.Uma possibilidade, conforme relatado pelo "Ge", é transferir a partida para outra cidade. A capital do país, Lima, é a cidade com medidas mais restritivas diante dos protestos e do decreto nacional de "imobilização". O adiamento em um dia é difícil pois o Estádio Nacional, para o qual o duelo desta terça-feira está previsto, também deverá receber, nesta quarta-feira, Alianza Lima x River Plate.