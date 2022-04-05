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Vai rolar? Conmebol segue sem responder sobre jogo do Flamengo. Veja as possibilidades

Diante dos protestos no Peru, a confederação sul-americana tenta manter a realização da partida do Rubro-Negro contra o Sporting Cristal, nesta terça-feira, na capital, Lima...
LanceNet

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Publicado em 

05 abr 2022 às 14:12

Publicado em 05 de Abril de 2022 às 14:12

Em tese, segue tudo como previsto para Sporting Cristal x Flamengo. A realização do primeiro jogo das equipes pela Copa Libertadores da América deste ano está ameaçada pela convulsão social no Peru, mas a Conmebol adota, publicamente, o silêncio. A tentativa é de manter a partida para as 21h30 desta terça-feira.Uma possibilidade, conforme relatado pelo "Ge", é transferir a partida para outra cidade. A capital do país, Lima, é a cidade com medidas mais restritivas diante dos protestos e do decreto nacional de "imobilização". O adiamento em um dia é difícil pois o Estádio Nacional, para o qual o duelo desta terça-feira está previsto, também deverá receber, nesta quarta-feira, Alianza Lima x River Plate.
A reunião técnica da partida seguia marcada para as 13h desta terça-feira. O Flamengo, consequentemente, segue com seu planejamento.
-> Confira a tabela da Copa Libertadores da América
O jogo seguinte do calendário rubro-negro é neste sábado, fora de casa, contra o Atlético-GO. Será a estreia das equipes no Campeonato Brasileiro.
Crédito: SportingCristalxFlamengoestámarcadoparaoEstádioNacionaldeLima(Foto: AFP

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