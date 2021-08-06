Vai poupar? Veja quem pode aparecer em mês cheio de decisões no Fluminense

Crédito: Staff Images / CONMEBOL

Pressionado, mas vivo em todas as competições que disputa, o Fluminense seguirá vivendo uma intensa maratona ao longo deste mês. Com decisões das quartas da Libertadores e da Copa do Brasil nas próximas quatro semanas, a dúvida fica: o técnico Roger Machado vai poupar no Campeonato Brasileiro? Fato é que alguns jogadores aguardam minutos para tentar ameaçar os titulares.

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Com a lesão de Caio Paulista, o treinador tem apostado em Luiz Henrique e, mesmo com jogos ruins em sequência, não mudou sua base. Por isso, os reservas ainda tentam se provar para colocar a dúvida na cabeça de Roger. No Brasileirão, o Fluminense vem patinando e, mesmo se acabar priorizando os dois outros torneios, começa a se preocupar com a colocação atual em 12º lugar.

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​O primeiro que espera aparecer é o volante Nonato. O jogador foi contratado e anunciado pelo Flu na última semana e chegou a ficar no banco de reservas na volta contra o Criciúma, mas ainda não estreou. Como não pode atuar na Libertadores, ele deve ser uma alternativa para Roger poupar seus homens de meio, podendo jogar mais recuado ou até como um meia. Além dele, quem vem ganhando minutos nos finais das partidas é André, que conquistou de vez o espaço como reserva imediato. É o oposto de Cazares, que não pode ser relacionado na Copa do Brasil, mas tem visto Paulo Henrique Ganso disputar mais a posição nas outras competições, entrando na reta final. Já Wellington acabou perdendo espaço com a ascensão do jovem criado nas categorias de base do Flu.

Na defesa, Calegari tenta ter mais minutos depois de Samuel Xavier pegar a vaga. Ele ainda não conseguiu repetir o bom rendimento da última temporada. Na esquerda, Danilo Barcelos não chega a ameaçar Egídio, que é bastante contestado pelos torcedores. Na zaga, David Braz praticamente não jogou ainda, já que Manoel é o reserva imediato. Matheus Ferraz nem foi relacionado no último jogo.

Já no ataque, o uruguaio Abel Hernández costuma aproveitar as oportunidades na vaga de Fred. Como o veterano voltou de lesão há pouco tempo e não atua todas as vezes, o jogador deve ganhar chances nessa maratona. Os jovens John Kennedy e Kayky buscam retomar espaço, enquanto Lucca vem sendo bastante acionado por Roger, mas está longe do time titular. Bobadilla, vale lembrar, está com Covid-19.