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Vai poupar? Veja quem pode aparecer em mês cheio de decisões no Fluminense

Tricolor terá as quartas da Libertadores e da Copa do Brasil, além do Campeonato Brasileiro, e deve rodar o elenco para evitar desgastes...

Publicado em 06 de Agosto de 2021 às 07:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 ago 2021 às 07:00
Crédito: Staff Images / CONMEBOL
Pressionado, mas vivo em todas as competições que disputa, o Fluminense seguirá vivendo uma intensa maratona ao longo deste mês. Com decisões das quartas da Libertadores e da Copa do Brasil nas próximas quatro semanas, a dúvida fica: o técnico Roger Machado vai poupar no Campeonato Brasileiro? Fato é que alguns jogadores aguardam minutos para tentar ameaçar os titulares.
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Com a lesão de Caio Paulista, o treinador tem apostado em Luiz Henrique e, mesmo com jogos ruins em sequência, não mudou sua base. Por isso, os reservas ainda tentam se provar para colocar a dúvida na cabeça de Roger. No Brasileirão, o Fluminense vem patinando e, mesmo se acabar priorizando os dois outros torneios, começa a se preocupar com a colocação atual em 12º lugar.
Veja a tabela do Brasileirão
​O primeiro que espera aparecer é o volante Nonato. O jogador foi contratado e anunciado pelo Flu na última semana e chegou a ficar no banco de reservas na volta contra o Criciúma, mas ainda não estreou. Como não pode atuar na Libertadores, ele deve ser uma alternativa para Roger poupar seus homens de meio, podendo jogar mais recuado ou até como um meia. Além dele, quem vem ganhando minutos nos finais das partidas é André, que conquistou de vez o espaço como reserva imediato. É o oposto de Cazares, que não pode ser relacionado na Copa do Brasil, mas tem visto Paulo Henrique Ganso disputar mais a posição nas outras competições, entrando na reta final. Já Wellington acabou perdendo espaço com a ascensão do jovem criado nas categorias de base do Flu.
Na defesa, Calegari tenta ter mais minutos depois de Samuel Xavier pegar a vaga. Ele ainda não conseguiu repetir o bom rendimento da última temporada. Na esquerda, Danilo Barcelos não chega a ameaçar Egídio, que é bastante contestado pelos torcedores. Na zaga, David Braz praticamente não jogou ainda, já que Manoel é o reserva imediato. Matheus Ferraz nem foi relacionado no último jogo.
Já no ataque, o uruguaio Abel Hernández costuma aproveitar as oportunidades na vaga de Fred. Como o veterano voltou de lesão há pouco tempo e não atua todas as vezes, o jogador deve ganhar chances nessa maratona. Os jovens John Kennedy e Kayky buscam retomar espaço, enquanto Lucca vem sendo bastante acionado por Roger, mas está longe do time titular. Bobadilla, vale lembrar, está com Covid-19.
O Fluminense volta a entrar em campo no próximo domingo, às 16h, contra o América-MG fora de casa. Depois, na quinta-feira, recebe o Barcelona de Guayaquil (EQU) para a ida da Libertadores, às 21h30, no Maracanã. A volta será no dia 19, no Equador. Antes disso, o Tricolor visita o Internacional dia 15. Agosto ainda terá os confrontos da Copa do Brasil, que serão sorteados nesta sexta, além de Atlético-MG e Bahia no Brasileirão.

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