Vai pedir música? Palmeiras pode derrubar terceiro técnico seguido do Corinthians

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Em jogo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2021, o Palmeiras encara o Corinthians neste sábado (25), às 19 horas (de Brasília), na Neo Química Arena. O Verdão tenta manter o tabu, já que não sabe o que é perder para seu rival há sete jogos, sendo quatro sob o comando de Abel Ferreira.Nesta sequência, o Palmeiras derrubou dois treinadores do arquirrival, após duas vitórias fora de casa, mesmo palco do confronto deste final de semana. O primeiro deles aconteceu no Campeonato Brasileiro, enquanto o segundo com caráter eliminatório, no Paulistão 2021.

O Alvinegro demitiu Tiago Nunes um dia depois da derrota por 2 a 0 para o Palmeiras, pela 9ª rodada do Brasileirão. Sob o comando de Vanderlei Luxemburgo, os palestrinos foram absolutos na Neo Química Arena, com gols de Luiz Adriano e Gabriel Veron. O revés do rival acabou sendo a gota d’água e custou o cargo do comandante.

Meses mais tarde, já na temporada 2021, foi a vez de Vagner Mancini, sucessor de Tiago, deixar a função de treinador do Corinthians após ser batido pelo Verdão, já comandado por Abel Ferreira. A derrota por 2 a 0 na Neo Química Arena pela semifinal do Campeonato Paulista culminou no desligamento do comandante, que já havia perdido por 4 a 0 o Dérbi, válido pelo Brasileirão de 2020.Com gols de Victor Luis e Luiz Adriano, o time Alviverde se classificou para a final do estadual, enquanto torcedores do rival protestaram em frente ao estádio pedindo a demissão do comandante, consumada horas depois.

Ameaçado, Syvinho encara o Dérbi com apenas 33,3% de aproveitamento dos pontos em clássicos e já contestado por parte da torcida da equipe. Segundo o publicado pelo UOL, o técnico está sob pressão no Corinthians, que não descarta demissão em caso de novo insucesso.