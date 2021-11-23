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Vai lotar! Cruzeiro já vendeu mais de 50 mil ingressos para o duelo contra o Náutico pela Série B

A Raposa terá o maior público da competição na despedida do campeonato, de Rafael Sobis e Ariel Cabral, que deixarão o clube azul...
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Publicado em 

23 nov 2021 às 20:05

Publicado em 23 de Novembro de 2021 às 20:05

O Cruzeiro baterá seu recorde de público em 2022 e o da Série B quando colocará mais de R$ 50 mil pessoas no Mineirão, nesta quinta-feira, 25 e novembro, às 20h (de Brasília), pela última rodada do campeonato. Contra o Brusque, houve 34.687 pagantes na vitória por 2 a 0. A previsão era maior, mas o Mineirão e a Raposa não entraram em acordo para liberar uma carga maior de ingressos. A previsão de público é de 61.573. O torcedor que ainda tentará ir ao estádio terá dificuldades em achar, pois não existem mais ingressos disponíveis para os setores Amarelo, Vermelho e Laranja. Estão disponíveis entradas para o Camarote Vermelho, além do setor Roxo e Mineirão Tribuna. O duelo diante do Timbu marcará a aposentadoria de Rafael Sobis e a despedida do volante Ariel Cabral da Raposa. A venda de ingressos vai até a quinta-feira, dia do jogo. A abertura do estacionamento Abrahão Caram será às 16h, enquanto da Avenida C, Esplanada e portões será às 17h.
Crédito: AChinaAzulvailotaroMineirãonestaquinta-feira,25denovembro,noGigantedaPampulha-(VinniciusSilva/Cruzeiro

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