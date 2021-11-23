Vai lotar! Cruzeiro já vendeu mais de 50 mil ingressos para o duelo contra o Náutico pela Série B

O Cruzeiro baterá seu recorde de público em 2022 e o da Série B quando colocará mais de R$ 50 mil pessoas no Mineirão, nesta quinta-feira, 25 e novembro, às 20h (de Brasília), pela última rodada do campeonato. Contra o Brusque, houve 34.687 pagantes na vitória por 2 a 0. A previsão era maior, mas o Mineirão e a Raposa não entraram em acordo para liberar uma carga maior de ingressos. A previsão de público é de 61.573. O torcedor que ainda tentará ir ao estádio terá dificuldades em achar, pois não existem mais ingressos disponíveis para os setores Amarelo, Vermelho e Laranja. Estão disponíveis entradas para o Camarote Vermelho, além do setor Roxo e Mineirão Tribuna. O duelo diante do Timbu marcará a aposentadoria de Rafael Sobis e a despedida do volante Ariel Cabral da Raposa. A venda de ingressos vai até a quinta-feira, dia do jogo. A abertura do estacionamento Abrahão Caram será às 16h, enquanto da Avenida C, Esplanada e portões será às 17h.