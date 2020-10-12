Vai findar o jejum? Vitinho mostra pontaria afiada em treino de falta

O Flamengo é o clube da Série A que está há mais tempo sem marcar um gol de falta. O último ocorreu no dia 10 de junho de 2018 e se deu através de Diego, em vitória por 2 a 0 sobre o Paraná. Mas não é por ausência de treinamentos. Nesta segunda-feira, por exemplo, o clube compartilhou uma cobrança precisa de Vitinho, cuja bola passou pela barreira móvel e morreu no ângulo. Assista: A pontaria certeira de Vitinho foi externada depois da última atividade de apronto do elenco para o jogo contra o Goiás, a ser realizado nesta terça-feira, no Maracanã. E, quanto ao jejum de gols de falta, há uma coincidência que pode empolgar os torcedores mais supersticiosos.