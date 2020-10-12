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futebol

Vai findar o jejum? Vitinho mostra pontaria afiada em treino de falta

Flamengo está sem fazer gol de falta desde junho de 2018; nesta segunda, atacante marcou um belo gol e alimentou esperança para enterrar essa abstinência em jogos...

Publicado em 12 de Outubro de 2020 às 16:53

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 out 2020 às 16:53
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O Flamengo é o clube da Série A que está há mais tempo sem marcar um gol de falta. O último ocorreu no dia 10 de junho de 2018 e se deu através de Diego, em vitória por 2 a 0 sobre o Paraná. Mas não é por ausência de treinamentos. Nesta segunda-feira, por exemplo, o clube compartilhou uma cobrança precisa de Vitinho, cuja bola passou pela barreira móvel e morreu no ângulo. Assista: A pontaria certeira de Vitinho foi externada depois da última atividade de apronto do elenco para o jogo contra o Goiás, a ser realizado nesta terça-feira, no Maracanã. E, quanto ao jejum de gols de falta, há uma coincidência que pode empolgar os torcedores mais supersticiosos.
Explica-se: a rodada em que Diego marcou o último gol de falta foi a 11ª do Brasileiro, ou seja, a mesma pela qual a partida - atrasada - valerá nesta terça.
A possibilidade de Vitinho ser titular contra o Goiás não está descartada, uma vez que Domènec Torrent não poderá escalar os seus três principais meias: Arrascaeta (que se lesionou a serviço da seleção uruguaia), Everton Ribeiro (na Seleção Brasileira) e Diego (suspenso com três cartões amarelos).A ver qual será a equipe que Dome mandará a campo. Em tempo: o jogo deste dia 13 iniciará às 18h. O LANCE! transmite a partida em tempo real.
Relembre como foi o último gol de falta do Flamengo:

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