Vai encorpar: Flamengo terá 'reforços' para engrenar na próxima rodada do Carioca

- Lazaro é versátil, é importante que experimente outras posições. Ele está se sentindo bem jogando aberto, mas com liberdade para encostar no Muniz. É um jogador mortal perto do gol, e é ali que quero que ele jogue. Mas que entenda as movimentações para habitar essa posição no campo no momento certo - comentou Maurício Souza.
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O Flamengo passa a somar três pontos no Estadual. A próxima partida do time de Mauricinho será neste sábado, às 18h, contra o Macaé, no Maracanã.