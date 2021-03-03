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Vai encorpar: Flamengo terá 'reforços' para engrenar na próxima rodada do Carioca

Maurício Souza confirmou a presença de trio, mas, por outro lado, afirmou que o zagueiro Bruno Viana ainda não estará apto para enfrentar o Macaé, neste sábado, no Maracanã...

Publicado em 03 de Março de 2021 às 09:05

LanceNet

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Publicado em 

03 mar 2021 às 09:05
Crédito: Paula Reis / Flamengo
- Lazaro é versátil, é importante que experimente outras posições. Ele está se sentindo bem jogando aberto, mas com liberdade para encostar no Muniz. É um jogador mortal perto do gol, e é ali que quero que ele jogue. Mas que entenda as movimentações para habitar essa posição no campo no momento certo - comentou Maurício Souza.
+ Veja e simule a tabela do Carioca
O Flamengo passa a somar três pontos no Estadual. A próxima partida do time de Mauricinho será neste sábado, às 18h, contra o Macaé, no Maracanã.

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