Vai emplacar outro? Fluminense teve apenas quatro artilheiros no Carioca em 20 anos

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

O Fluminense teve apenas o oitavo maior artilheiro da última edição do Campeonato Brasileiro, o meia Nenê, que foi também o líder em gols do Tricolor na temporada. No Carioca, essa disputa também não vem sendo tão positiva para o Tricolor. Nos últimos 20 anos, jogadores do Flu se destacaram neste quesito apenas quatro vezes. Mas um dado pode dar otimismo ao torcedor: Fred disputará seu primeiro Estadual completo desde o retorno e pode voltar ao trono que já foi seu duas vezes.

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O atual camisa 9 do Flu foi o artilheiro em 2011, quando dividiu com Frontini, do Boavista, com 10 gols, e 2015, líder isolado com 11. O último jogador tricolor a ficar neste posto foi o atacante Pedro, atualmente atleta do Flamengo, em 2018, quando marcou sete vezes. Antes dos dois, Fábio Bala, em 2003, balançou a rede em sete oportunidades e liderou a competição.

Os números dos atacantes do Fluminense não foram lá muito empolgantes ao longo de 2020/21. Dos que ainda estão disponíveis, Marcos Paulo liderou, com oito gols, seguido por Wellington Silva, com seis, Fred, com cinco, Felippe Cardoso e Caio Paulista, com três. Michel Araújo, John Kennedy e Luiz Henrique fizeram dois cada. Fernando Pacheco e Samuel tiveram um.

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Para o Carioca, o Fluminense está no mercado em busca de nomes para o ataque, especialmente um ponta de velocidade e um centroavante para dividir o posto com Fred. Além do camisa 9, as opções no elenco atualmente são Caio Paulista, Michel Araújo, Fernando Pacheco, John Kennedy, Lucca, Luiz Henrique, Samuel e alguns atletas da base que vão disputar o início da competição e podem ser aproveitados. Marcos Paulo deve atuar neste período, mas deixa a equipe em julho para o Atlético de Madrid. Wellington Silva aguarda para ir ao Gamba Osaka, do Japão.O Flamengo é quem mais emplacou artilheiros nos últimos anos do Campeonato Carioca, com seis (2020, 2019, 2017, 2013, 2010 e 2001). Depois vem o Botafogo, com quatro (2009, 2008, 2007 e 2006). O Vasco teve três (2014, 2012 e 2004). Dos pequenos, o Volta Redonda teve três (2020, 2016 e 2002), o Boavista dois (2012 e 2011) e o Madureira um (2007).

No novo formato do Campeonato Carioca, a competição vai acontecer em turno único, onde os 12 times participantes vão se enfrentar entre si, em 11 rodadas, em pontos corridos. O primeiro colocado fica com o título da Taça Guanabara e disputa, junto aos outros três melhor posicionados, semifinais e finais, em jogos de ida e volta, para definir o campeão do Estadual. No caso da Taça Rio, esta disputa não interfere no título do Carioca. Os clubes que ficarem entre quinto e oitavo na primeira fase se enfrentam para ver quem ficará com esse troféu.

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