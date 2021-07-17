Vai deixar saudades: veja os números de Luan Peres jogando pelo Santos

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

Luan Peres já foi embora, se apresentou ao Olympique de Marseille, da França, mas ainda faz muito torcedor do Santos suspirar de saudades. E não é para menos. Basta uma rápida olhada nos números do defensor.O jogador chegou ao Peixe em agosto de 2019 e, com o tempo, ganhou a vaga de titular no clube.O zagueiro demorou para ter uma sequência, já que os titulares na época eram Gustavo Henrique e Lucas Veríssimo. Na ausência de um dos dois, Felipe Aguilar jogava.

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Em 2020, o camisa 14 ganhou a vaga após as saídas de Gustavo, para o Flamengo, e Felipe Aguilar, para o Athletico-PR, e logo “caiu” nas graças da torcida. Em pouco tempo, o zagueiro se tornou titular absoluto, um dos líderes da equipe, e chegou a ser cogitado na Seleção Brasileira.

Em sua passagem pelo Alvinegro, foram realizados 90 jogos, com quatro assistências, 132 desarmes, 140 interceptações, 417 bolas recuperadas, 67 faltas, 17 amarelos e apenas dois erros decisivos. O defensor foi um dos destaques do vice-campeonato da Copa Libertadores da América, na temporada 2020.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, o jogador agradeceu pela passagem no time da Vila e deixa o futuro em aberto:

"Um dia eu espero poder voltar, porque é um clube em que, falo para todo mundo, amei jogar, gosto muito daqui, da cidade, de tudo, do clube, das pessoas. Se Deus quiser, pretendo jogar aqui novamente”, disse no vídeo.