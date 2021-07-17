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futebol

Vai deixar saudades: veja os números de Luan Peres jogando pelo Santos

Zagueiro chegou à Vila Belmiro em agosto de 2019, demorou para se firmar, mas deixou o clube como ídolo da torcida, vendido ao Olympique de Marseille, da França...

Publicado em 17 de Julho de 2021 às 15:00

LanceNet

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Publicado em 

17 jul 2021 às 15:00
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Luan Peres já foi embora, se apresentou ao Olympique de Marseille, da França, mas ainda faz muito torcedor do Santos suspirar de saudades. E não é para menos. Basta uma rápida olhada nos números do defensor.O jogador chegou ao Peixe em agosto de 2019 e, com o tempo, ganhou a vaga de titular no clube.O zagueiro demorou para ter uma sequência, já que os titulares na época eram Gustavo Henrique e Lucas Veríssimo. Na ausência de um dos dois, Felipe Aguilar jogava.
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Em 2020, o camisa 14 ganhou a vaga após as saídas de Gustavo, para o Flamengo, e Felipe Aguilar, para o Athletico-PR, e logo “caiu” nas graças da torcida. Em pouco tempo, o zagueiro se tornou titular absoluto, um dos líderes da equipe, e chegou a ser cogitado na Seleção Brasileira.
Em sua passagem pelo Alvinegro, foram realizados 90 jogos, com quatro assistências, 132 desarmes, 140 interceptações, 417 bolas recuperadas, 67 faltas, 17 amarelos e apenas dois erros decisivos. O defensor foi um dos destaques do vice-campeonato da Copa Libertadores da América, na temporada 2020.
Em um vídeo que circula nas redes sociais, o jogador agradeceu pela passagem no time da Vila e deixa o futuro em aberto:
"Um dia eu espero poder voltar, porque é um clube em que, falo para todo mundo, amei jogar, gosto muito daqui, da cidade, de tudo, do clube, das pessoas. Se Deus quiser, pretendo jogar aqui novamente”, disse no vídeo.
Luan teve o contrato renovado recentemente até fevereiro de 2025, após o Alvinegro comprá-lo de seu antigo clube, o Brugge. O Santos, na época, pagou cerca de 3 milhões de euros.

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