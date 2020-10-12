Vai de Pepê? De Velocistas? Dome não terá os três principais meias para escalar o Flamengo contra o Goiás

Crédito: Alexandre Vidal / CRF

Cria do Ninho do Urubu, o jovem de 22 anos entrou no penúltimo jogo do Fla - diante do Sport - já na reta final. Na ocasião, quem saiu foi Gerson.

Domènec Torrent já foi questionado a respeito do cenário atual (baixa dos três meias). No entanto, o técnico preferiu não revelar a resolução do mistério e, enfático, disparou contra o calendário (são cinco jogos para o Flamengo em 12 dias, por exemplo):

- É muito difícil, porque vamos ter cinco jogos em 12 dias. Já sabíamos que isso podia acontecer, mas vamos procurar fazer o melhor time para o próximo jogo. E não é importante só o próximo jogo, porque depois de dois dias vamos jogar de novo. Isso é uma autêntica loucura, autêntica loucura. Ninguém pode jogar bem duas vezes em 48 horas.

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