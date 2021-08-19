Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Vai beber água de rio sujo? Cruzeirense vira meme após aposta contra o Atlético diante do River
futebol

Vai beber água de rio sujo? Cruzeirense vira meme após aposta contra o Atlético diante do River

Em vídeo, um torcedor da Raposa crê que o Galo não iria passar pelos argentinos e prometeu beber a água do Rio Arrudas, em BH, um dos mais poluídos do estado...

Publicado em 19 de Agosto de 2021 às 00:48

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 ago 2021 às 00:48
Um torcedor do Cruzeiro, não identificado, havia feito um vídeo em que apostava na desclassificação do Atlético-MG na Libertadores para o River Plate. No vídeo, o cruzeirense promete beber a água do Rio Arrudas, um dos mais sujos e poluídos de Minas Gerais, que fica em Belo Horizonte.
+ Veja o chaveamento da Libertadores até a final Em sua fala, o torcedor diz que o Galo não tinha tradição no torneio continental e que iria sair para os argentinos. Como se viu, aconteceu o contrário . O alvinegro deu show, venceu por 3 a 0, 4 a 0 no agregado, e fará as semifinais contra o Palmeiras nos dias 21 e 28 de setembro, mantendo o sonho do bicampeonato aceso.
Quanto ao cruzeirense, que vem sofrendo com sua equipe na Série B, vai pagar a aposta e beber água do rio poluído? Veja no vídeo como foi a aposta corajosa do seguidor da Raposa. O cruzeirense, não identificado, virou piada na internet por fazer uma aposta insólita contra o Galo-(Reprodução)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cruzeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Corporativismo distorcido não apenas na Polícia Militar do ES
Exposição com fotos de Sebastião Salgado foi a escolhida para a abertura do Cais das Artes
Cais das Artes e a arquitetura de Paulo Mendes da Rocha: um legado para o ES
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 19/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados