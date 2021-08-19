Vai beber água de rio sujo? Cruzeirense vira meme após aposta contra o Atlético diante do River

Um torcedor do Cruzeiro, não identificado, havia feito um vídeo em que apostava na desclassificação do Atlético-MG na Libertadores para o River Plate. No vídeo, o cruzeirense promete beber a água do Rio Arrudas, um dos mais sujos e poluídos de Minas Gerais, que fica em Belo Horizonte.

+ Veja o chaveamento da Libertadores até a final Em sua fala, o torcedor diz que o Galo não tinha tradição no torneio continental e que iria sair para os argentinos. Como se viu, aconteceu o contrário . O alvinegro deu show, venceu por 3 a 0, 4 a 0 no agregado, e fará as semifinais contra o Palmeiras nos dias 21 e 28 de setembro, mantendo o sonho do bicampeonato aceso.