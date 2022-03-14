Vai ao Paraguai? Veja como comprar ingressos para o jogo entre Olimpia e Fluminense na Libertadores

O torcedor do Fluminense que for ao Paraguai assistir ao jogo de volta da terceira fase da Libertadores já pode garantir seus ingressos. A partida acontece na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção. Os bilhetes custam 100.000 guaranis (cerca de R$ 72) e os tricolores vão ficar no Setor E. Os portões serão abertos às 18h30.De acordo com os protocolos estabelecidos pelo governo local, viajantes do Brasil precisam apresentar um teste RT-PCR (NAAT) ou Antígeno (teste rápido) negativo feito até 48 horas para RT-PCR (NAAT) e 24 horas para Antígeno (teste rápido) antes de embarcar para o Paraguai. Crianças menores de 12 anos estão isentas de apresentar um teste de Covid-19.

Veja o passo a passo da compra:

1) Realizar o cadastro e subir o comprovante de vacinação no site https://www.apf.org.py/hincha

2) Após preencher todos os dados, você receberá a “Caderneta Laranja”. É preciso aguardar 24 horas para que as informações sejam habilitadas e você receba a “Caderneta Verde”, que será seu passaporte de vacinação no Paraguai; SÓ SERÁ PERMITIDA A ENTRADA DE TORCEDORES QUE TIVEREM POSSE DA “CADERNETA VERDE”3) O próximo passo será garantir o ingresso. CLIQUE AQUI PARA COMPRARATENÇÃO! Para efetuar a compra, é preciso estar com o CARTÃO DE CRÉDITO INTERNACIONAL HABILITADO

4) Não há necessidade de retirada na bilheteria. O acesso ao estádio será através de um QR code, que estará disponível no smartphone do torcedor após a compra

SÓCIOS: Em acordo com o Olimpia, o Fluminense conseguiu uma carga de ingressos para atender aos seus sócios. Os primeiros 200 associados que estiverem com a mensalidade em dia poderão retirar gratuitamente 1 (um) ingresso diretamente no acesso ao setor destinado à torcida do Fluminense, das 18h30 às 21h. Basta apresentar a carteirinha ou o portal do sócio logado no celular.

ATENÇÃO PARA AS PROIBIÇÕES NO PARAGUAI:

- É proibida a entrada no estádio sob efeitos de álcool e drogas (sujeito a teste de bafômetro)- É proibido portar arma ou qualquer objeto pontiagudo- É proibida a entrada com garrafas de qualquer tipo- É proibida o uso de fogos, bombas e sinalizadores