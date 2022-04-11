Vai à Colômbia? Veja como comprar ingressos para Junior Barranquilla x Fluminense

Depois da estreia com vitória em casa, o Fluminense volta a entrar em campo pela Copa Sul-Americana nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), quando visitará o Junior Barranquilla, da Colômbia, no Estádio Metropolitano. Os ingressos para a torcida do Flu vão custar 109.000 pesos colombianos (cerca de R$ 136 na cotação atual) e são comercializados apenas pela internet. Não haverá venda nas bilheterias.Não há necessidade de retirada do ingresso. O acesso ao estádio será através de um QR Code. A torcida do Fluminense ficará localizada no Setor “OCCIDENTAL ALTA” do estádio. O encerramento das vendas será no horário de início da partida, às 19h30 (horário local). Para efetuar a compra é preciso estar com o cartão de crédito internacional habilitado.

Para fazer a compra do ingresso, acesse este link. De acordo com o decreto local, para ingressar no estádio é necessário apresentar a carteira de vacinação ou certificado digital que comprove que possui pelo menos o início do esquema de vacinação. Caso contrário, não será permitido o acesso e não haverá devolução do dinheiro.PASSO A PASSO PARA ACESSAR O ESTÁDIO

1) Acesse Tuboleta.com;2) Faça login com o e-mail e senha que você digitou durante a compra. (Se você esqueceu a senha, peça uma nova);3) No menu, procure por “Meus Ingressos”;4) Selecione o jogo, clique em “Download” e pronto!

IMPORTANTE: A entrada só será permitida com o ingresso digital ou QR Code da partida. Cartões, cartões físicos ou virtuais NÃO serão válidos.

Lembre-se de levar o telefone com bateria e coloque o brilho máximo da tela para facilitar a leitura.