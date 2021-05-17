Vagner Mancini se despede do Corinthians e fala em legado deixado: 'Procurei fazer sempre o melhor'

Crédito: Rodrigo Corsi/Paulistão

Demitido do Corinthians, após derrota por 2 a 0 para o Palmeiras, no último domingo (16), pela semifinal do Campeonato Paulista, na Neo Química Arena, o técnico Vagner Mancini se despediu do clube através de uma nota oficial.

– Me despeço do Corinthians e da torcida com a certeza que procurei fazer sempre o melhor, pautado em valores que considero importantes para o futebol – disse o profissional em parte do texto.O treinador nem concedeu entrevista coletiva ao fim do Dérbi. Em seu lugar, o presidente corintiano Duílio Monteiro Alves foi à Sala de Imprensa da Arena do Timão para comunicar o desligamento de Mancini.

Contratado em outubro do ano passado, com a missão de espantar o fantasma do rebaixamento que rondava o Parque São Jorge, Mancini cumpriu a missão com poucos jogos e chegou a flertar com uma classificação à Copa Libertadores deste ano, mas perdeu forças na reta final do Brasileirão e não teve êxito em promover o Timão a este torneio continental.

No entanto, o Corinthians disputou nesta temporada a Copa Sul-Americana, mas a campanha vexatória, com duas derrotas, um empate, apenas uma vitória e eliminação na fase de grupos com duas rodadas de antecedência, embora não tenha sido a gota d’ água, pesou para o desligamento do técnico no Timão.

Ainda assim, o ex-comandante corintiano considera que a permanência do Alvinegro na Série A do Brasileiro e promoção de alguns jovens ao elenco profissional tenham sido legados deixado por ele no Parque São Jorge.

- Me sinto feliz por ter conseguido deixar como legado uma restruturação do elenco com vários jovens integrados e a manutenção do clube na série A, a elite do futebol brasileiro.

No total, Vagner Mancini dirigiu o Corinthians em 45 oportunidades, com 20 vitórias, 13 empates e 12 derrotas, um aproveitamento de 54%.

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