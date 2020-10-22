Vagner Mancini já vê elenco do Corinthians 'comprando' ideia de jogo

O Corinthians conquistou sua segunda vitória em três jogos sob o comando de Vagner Mancini. Dessa vez a vítima foi o Vasco pelo placar de 2 a 1. O resultado vem logo após a acachapante goleada sofrida diante do Flamengo. Apesar do pouco tempo do trabalho, de ajustes na base da conversa e desse "acidente de percurso", o treinador acredita que o elenco já está "comprando" sua ideia.Em entrevista coletiva virtual após a partida em São Januário, o comandante corintiano entende que as mudanças de sistema de jogo exigem mais tempo para adaptação, mas já enxerga melhora em alguns pontos que ele tem trazido desde a sua chegada, principalmente buscando um time mais agressivo. Aos poucos, segundo Mancini, o Timão vai se ajustando ao seu estilo de futebol.

- O estímulo hoje é diferente, de uma equipe que agride mais, joga em velocidade, procura ter a bola e ocupar os espaços que são deixados pelo adversário. Aconteceu na minha partida inicial, em Curitiba, e hoje novamente. Muito bem no primeiro tempo, e teve uma queda na segunda etapa. Quando eu faço as trocas, a equipe dá uma acendida. Isso é natural, porque o estímulo é diferente - disse o técnico alvinegro antes de completar:

- Se você vinha jogando com uma organização tática e uma forma, e aí chega uma nova equipe e muda esse sistema de jogo, é natural que os atletas sintam, e isso vai demorar um pouquinho mais ainda. São nove dias de trabalho, o terceiro jogo, muita coisa estamos acertando "na boca". Mas o mais importante é que dentro de campo as coisas vão se ajustar, acredito nisso, tenho minha convicção, os atletas estão comprando a ideia, mas é natural que a gente espere mais e gradativamente a equipe vá subindo de produção.Com duas vitórias e uma derrota em três jogos, Mancini ainda tem uma pequena amostra para diagnosticar profundamente quais são as virtudes e os defeitos do time sob o seu comando. Diante desses poucos elementos e dos dois bons resultados conquistados fora de casa, o treinador acredita que a goleada sofrida para o Flamengo tenha sido apenas um "acidente de percurso".

- Jogamos dois jogos fora de casa, vencemos dois adversários em jogos difíceis e tivemos a derrota diante do Flamengo. Quero acreditar, com a sequência de jogos, que foi um acidente de percurso, não pela qualidade do Flamengo, que todos sabemos, mas da falta de competitividade que aconteceu o jogo.