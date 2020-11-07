Vagner Mancini enfrenta o ex-clube em busca da terceira vitória seguida do Corinthians no Brasileirão

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O duelo entre Atlético-GO e Corinthians neste sábado (07), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro será especial para o técnico do Alvinegro, Vagner Mancini. Ele era o treinador da equipe goiana, que fazia um bom nacional e havia eliminado o Fluminense na Copa do Brasil. Porém, um convite do Corinthians fez o técnico se mudar para São Paulo.

Mancini pegou o Corinthians na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e fez a equipe crescer de produção. Desde a sua estreia contra o Athletico Paranaense, no meio de outubro, foram três vitórias (Athletico, Vasco e Internacional), um empate (América-MG) e duas derrotas (Flamengo e América-MG). Vale ressaltar que todos os triunfos foram pelo Brasileirão. Com isso, a equipe pulou da 17ª para a 11ª posição, lugar onde o clube pode almejar coisas maiores na competição. Se vencer o Atlético-GO neste sábado, o alvinegro conseguirá a terceira vitória seguida, algo inédito na edição deste Brasileirão, já que vem de vitórias sobre Vasco, no Rio de Janeiro e o então líder Internacional, na Neo Química Arena.

- Temos que melhorar, sim, na temporada. Já que nos resta apenas o Brasileiro, temos que focar em recuperar os pontos, subir na tabela, mostrar um jogo diferente, de um time que pensa de uma forma diferente, tem que haver uma imposição dentro de campo diante de todas as equipes, como houve contra o Inter, um adversário poderoso. Embora tenha tido alguma evolução, a evolução maior tem que acontecer agora - afirmou o treinador após a eliminação da Copa do Brasil para o América-MG.

Vale lembrar que Mancini deixou o Atlético-GO com 18 partidas disputadas, sendo 15 na Série A e três na Copa do Brasil, com cinco vitórias, seis empates e sete derrotas, um aproveitamento de 38%.