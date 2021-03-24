Vagner Mancini defende manutenção do futebol: 'Não vi nada cientificamente'

Nesta terça-feira (23), mesmo dia que o Timão enfrentou o Mirassol, pela quinta rodada do Campeonato Paulista, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, já que o governo de São Paulo proibiu a realização de eventos esportivos no Estado, como plano de contenção ao avanço da Covid-19, o país bateu o recorde de mortes pela doença em um dia: 3.158 mortes, segundo o consórcio de veículos de imprensa brasileiro. - A gente está tentando fazer de tudo em prol ao futebol. Lógico que respeitamos tudo que está sendo falado. Se cientificamente for provado que o futebol não pode ser jogado, a gente fica em casa, mas até agora não vi nada cientificamente - disse o treinador ao SporTV, antes de iniciar o duelo contra o Leão.