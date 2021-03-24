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Vagner Mancini defende manutenção do futebol: 'Não vi nada cientificamente'

Timão passou recentemente por um surto de Covid-19 que atingiu 15 jogadores, além de membros da comissão técnico, diretoria e outros funcionários...

Publicado em 23 de Março de 2021 às 21:31

LanceNet

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Publicado em 

23 mar 2021 às 21:31
Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians
O técnico do Corinthians, Vagner Mancini, defendeu a manutenção do futebol, mesmo em meio ao pior momento da pandemia do novo coronavírus no Brasil.
Nesta terça-feira (23), mesmo dia que o Timão enfrentou o Mirassol, pela quinta rodada do Campeonato Paulista, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, já que o governo de São Paulo proibiu a realização de eventos esportivos no Estado, como plano de contenção ao avanço da Covid-19, o país bateu o recorde de mortes pela doença em um dia: 3.158 mortes, segundo o consórcio de veículos de imprensa brasileiro. - A gente está tentando fazer de tudo em prol ao futebol. Lógico que respeitamos tudo que está sendo falado. Se cientificamente for provado que o futebol não pode ser jogado, a gente fica em casa, mas até agora não vi nada cientificamente - disse o treinador ao SporTV, antes de iniciar o duelo contra o Leão.
Ainda neste mês, o Timão sofreu com um surto de casos de coronavírus. Só entre os atletas do elenco profissional, 15 casos foram registrados - os últimos deles encerraram o período de isolamento nesta semana.
Além de jogadores, membros da comissão técnica, integrantes da diretoria e funcionários corintianos também foram infectados. Estes não tiveram nome e quantidade divulgados pelo Departamento de Comunicação do Corinthians, mas obrigou que os colaboradores que não foram infectados, como o próprio Mancini e o presidente Duílio Monteiro Alves, acumulassem funções administrativas.
>> Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogos

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