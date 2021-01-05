Vagner Mancini comanda treino tático e técnico no Corinthians

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Na manhã desta terça-feira, o Corinthians voltou a treinar de olho na preparação para o duelo com o Fluminense, no dia 13, às 21h30, na Neo Química Arena, pela 29ª rodada do Brasileirão-2020. Foi o primeiro treino do dia, que será complementado com uma atividade no período da tarde.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

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Em certo momento da movimentação, Vagner Mancini comandou um trabalho técnico para a defesa e para o ataque, focando no posicionamento defensivo e também nos enfrentamentos ofensivos com inferioridade numérica.

Paralelamente, outro grupo realizou uma atividade coletiva em espaço reduzido. Ao fim, as finalizações foram aprimoradas. Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar os trabalhos in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de coronavírus. Dessa forma, as informações são fornecidas pela assessoria de imprensa do clube.No período da tarde, o elenco corintiano volta ao trabalho e terá um treinamento na academia comandado pelo preparador físico Flávio de Oliveira, com enfoque no fortalecimento muscular do grupo que voltou de folga.

O único desfalque certo para Vagner Mancini escalar o time diante do Fluminense é Ramiro, que levou o terceiro amarelo diante do Botafogo e está suspenso. Quem retorna é o zagueiro Bruno Méndez, que cumpriu suspensão e está novamente à disposição. O uruguaio disputa com Jemerson uma vaga na zaga ao lado de Gil. A definição do titular será durante esta semana de treinos.