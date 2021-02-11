Vagner Mancini ainda não sabe como aproveitará André Luís no Corinthians; entenda

Crédito: Daniel Augusto Jr/Corinthians

O técnico Vagner Mancini ainda não avaliou como utilizará o atacante André Luís, que será reintegrado ao elenco do Corinthians, após o clube sofrer um “calote” do Shanghai Greenland, da China.

> Veja a classificação do Brasileirão e simule os próximos jogosO Timão emitiu uma nota oficial na última terça-feira (9), onde oficializava a emissão de uma ação na Fifa contra o clube asiático e o retorno do atacante ao Parque São Jorge. Por sua vez, o treinador corintiano aguarda a chegada de André a São Paulo para planejar o futuro do atleta.

- Atleta está retornando depois de uma saída para um clube, um país, depois foi negociado com outro país, acabou não vindo o pagamento e vem uma ordem administrativa e jurídica, então não tenho muito a dizer sobre isso. A partir do momento que o atleta se apresentar no clube, terei ciência do que deve acontecer.

Contratado pelo Corinthians no fim de 2018, após marcar 11 gols pela Ponte Preta, na Série B do Campeonato Brasileiro, André não conseguiu se firmar pelo Timão, onde fez apenas cinco jogos e não marcou gols, sendo emprestado inicialmente ao Fortaleza.